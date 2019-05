Diretta Viterbese Monza/ Streaming video Rai: ritorno finale Coppa Italia Serie C

Viterbese Monza, che verrà diretta dal signor Giovanni Ayroldi, è la finale di ritorno della Coppa Italia Serie C 2018-2019: allo stadio Enrico Rocchi si gioca alle ore 17:45 di mercoledì 8 maggio e si riparte dal 2-1 con cui la squadra brianzola si era imposta in rimonta ormai due settimane fa. Questo significa che i laziali per vincere il trofeo dovranno ottenere un 1-0 come risultato minimo, mentre al Monza andrebbe bene un pareggio o anche un ko, a patto che arrivi con una rete di scarto e segnandone almeno due; per la Viterbese vincere la Coppa Italia è fondamentale perchè la clamorosa sconfitta di Pagani l’ha esclusa dai playoff attraverso il campionato. Il Monza invece è arrivato quinto nel girone B, ma con il trofeo tra le mani sarebbe direttamente alla fase nazionale. Aspettando ora la diretta di Viterbese Monza, andiamo a dare uno sguardo alle possibili scelte dei due allenatori valutando dubbi e certezze nell’analisi delle probabili formazioni di questa finale di ritorno.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Viterbese Monza sarà un appuntamento disponibile a tutti: la partita verrà infatti trasmessa su Rai Sport (canale 57) e sul “gemello” Rai Sport + (numero 58), con la possibilità di assistere alla finale di Coppa Italia Serie C anche in diretta streaming video. Vi basterà visitare il sito www.raiplay.it con i vostri dispositivi mobili (PC, tablet o smartphone) e, senza costi aggiuntivi, selezionare il canale di riferimento. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DI VITERBESE MONZA

PROBABILI FORMAZIONI VITERBESE MONZA

Sarà interessante valutare le formazioni di Viterbese Monza: all’andata sulla panchina laziale c’era ancora Antonio Rigoli, oggi c’è Pino Rigoli che non ha comunque cambiato modulo. Dunque nel suo 3-5-2 dovremmo vedere Forte tra i pali protetto da tre tra Andrea Coda, Rinaldi, Sini e Atanasov mentre sugli esterni si alzeranno eventualmente De Giorgi e Mignanelli. In mezzo Cenciarelli avrà in mano le redini con Tsonev e Palermo ai suoi lati; davanti c’è l’imbarazzo della scelta ma sembra che Polidori e Vandeputte partano favoriti su Bismark e Pacilli, comunque soluzioni utili per il secondo tempo. Il Monza ritrova Armellino, che potrebbe fare la mezzala ma dovrebbe scalzare uno tra Lora e Palazzi; Galli sarà il playmaker davanti a una difesa composta da Filippo Scaglia e Negro (in mezzo) a protezione di Sommariva e da Lepore e Marconi come terzini. D’Errico sarà il trequartista a supporto dei due attaccanti, ancora una volta Andrea Brighenti (a segno all’andata) e Ettore Marchi partono largamente in vantaggio sulla concorrenza.



