Diretta Viterbese Rende/ Streaming video e tv: laziali a caccia dei playoff (Serie C)

Viterbese Rende, che sarà diretta dal signor Marco Monaldi, va in scena alle ore 15:00 di domenica 28 aprile: siamo arrivati alla 37^ giornata del campionato di Serie C 2018-2019 (nel girone C). Dovendo ancora recuperare una partita (contro il Catanzaro) la Viterbese ha la possibilità concreta di tornare in zona playoff: al momento dovrebbe recuperare ben 4 punti alla Reggina (che avrà la sfida contro il Matera, già certa del 3-0 a tavolino) ma come detto può farcela, anche se rischia di scialacquare tutto a causa di quattro partite in cui ha raccolto appena due pareggi, perdendo nell’ultimo turno sul campo del Potenza. Il Rende ormai è fuori dai giochi: 5 punti da recuperare ma una sola partita da giocare, perché saranno proprio i biancorossviterbesi ad affrontare il turno di riposo nell’ultimo turno. Va da sé che il periodo nero tra dicembre e febbraio abbia del tutto condizionato la corsa della squadra calabrese, che domenica scorsa ha perso in casa contro il Trapani; i laziali invece arrivano dalla sconfitta di Monza nella finale di andata della Coppa Italia Serie C, che potrebbe dare loro la qualificazione diretta alla fase nazionale dei playoff. Aspettiamo ora il calcio d’inizio di Viterbese Rende mentre valutiamo in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Viterbese Rende non è una di quelle che vengono trasmesse per questo turno di campionato: l’appuntamento per tutti è comunque sul solito portale elevensports.it, fornitore dell’intera gamma delle partite di Serie C per il quinto anno consecutivo. Dotandovi di apparecchi come PC, tablet e smartphone potrete seguire la sfida in diretta streaming video, abbonandovi al servizio oppure acquistando il singolo evento ad un prezzo precedentemente fissato.

PROBABILI FORMAZIONI VITERBESE RENDE

Ad Antonio Calabro mancherà Vandeputte: si va allora verso la conferma di Molinaro e Zerbin come esterni di un tridente nel quale Bismark, Polidori e Luppi si contendono la maglia di prima punta. A centrocampo per Viterbese Rende i padroni di casa dovrebbero puntare su Palermo con Tsonev e uno tra Cenciarelli e Damiani, mentre a comporre la difesa a protezione di Forte saranno Andrea Coda e Sparandeo come centrali, con Rinaldi e Atanasov schierati da terzini (resta viva l’opzione del solito schieramento a tre). Il Rende sarà senza lo squalificato Giannotti: sulla corsia sinistra ballottaggio tra Zivkov e Leveque (con quest’ultimo assetto più offensivo), dall’altra parte conferma per Viteritti mentre al fianco di Awua, nel settore nevralgico del campo, giocherà uno tra Bonetto e Domenico Franco.Blaze, Germinio e Maddaloni saranno i difensori con Borsellini in porta; Borello e Rossini, o Laaribi, accompagneranno l’azione della prima punta Vivacqua ancora a digiuno di gol dal 23 gennaio.



