Diretta Wilder vs Breazeale/ Boxe streaming video DAZN: Mondiale pesi massimi WBC

Grande pugilato con Wilder vs Breazeale questa notte da New York. Sul ring allestito all’interno del Barclays Center di Brooklyn si sfideranno dunque il campione in carica Deontay Wilder e lo sfidante Dominic Breazeale, con in palio la corona iridata dei pesi massimi di boxe, per la precisione sarà in palio il Mondiale pesi massimi WBC, considerata la proliferazione delle sigle nella boxe contemporanea. Il ‘Bronze Bomber’ Wilder torna dunque sul ring dopo il match con Tyson Fury per difendere il suo titolo. Il match Wilder vs Breazeale è in programma indicativamente alle ore 4.00 italiane della notte tra sabato 18 e domenica 19 maggio, quando naturalmente a New York sarà ancora sabato sera. Sarà il culmine di una serata che sarà ricca di eventi collaterali molto interessanti, tra i quali certamente spicca l’incontro tra Gary Russell jr e Kiko Martinez, con il primo che metterà in palio il titolo mondiale dei pesi piuma versione WBC. La nostra attenzione va però rivolta a Wilder vs Breazeale, che sarà naturalmente il culmine di una notte italiana di grande boxe.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE WILDER VS BREAZEALE

Per gli appassionati di boxe, bisogna segnalare che Wilder vs Breazeale non sarà visibile in diretta tv, ma sarà disponibile la diretta streaming video tramite DAZN, la piattaforma che è ormai un punto di riferimento per moltissimi eventi di vari sport. Il problema semmai potrebbe essere l’orario, dal momento che il collegamento avrà inizio alle ore 3.00 italiane della notte tra sabato e domenica.

DIRETTA WILDER VS BREAZEALE: I PROTAGONISTI

Verso la diretta di Wilder vs Breazeale, ricordiamo che questo grande match di boxe a New York per Wilder sarà la nona difesa del titolo mondiale conquistato per la prima volta il 17 gennaio del 2015 a Las Vegas, grazie al successo ai punti su Bermane Stiverne. Quello fu il primo combattimento concluso dal Bronze Bomber senza aver messo k.o l’avversario in tutta la carriera, nella quale vantava un record di 32 incontri tutti vinti prima del limite. Da allora il campione del mondo dei pesi massimi ha difeso la sua cintura in otto circostanze, aggiungendo altre sette vittorie prima del limite e un pari lo scorso 1 dicembre, nel match contro Tyson Fury allo Staples Center di Los Angeles. Dominic Breazeale sarà invece alla sua seconda chance mondiale dopo la sconfitta del 26 giugno 2016 contro Anthony Joshua: nella circostanza era in palio il titolo mondiale dei pesi massimi IBF. Breazeale ha fatto il suo esordio da professionista nel 2012 e da allora ha collezionato un record di 20 vittorie (18 per k.o) e una sconfitta su 21 incontri totali. Pugile dalla mano piuttosto pesante, sulla carta potrebbe essere un degno avversario per Wilder, che resta però nettamente favorito dal pronostico.



