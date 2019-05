Diretta Wurzburg Sassari/ Streaming video e tv: la Dinamo difende il +5 (Europe Cup)

Wurzburg Sassari si gioca alle ore 17:00 di mercoledì 1 maggio: è la finale di ritorno della Europe Cup 2018-2019, e il Banco di Sardegna insegue la possibilità di mettere in bacheca il primo trofeo internazionale della sua storia. Si riparte dal +5 con cui la banda isolana ha vinto la partita di andata: vige la regola della differenza canestri, il che significa che per vincere il titolo Sassari potrà anche permettersi di perdere di 4 punti, con un +5 dei tedeschi si andrebbe all’overtime e dunque la partita della s.Oliver Arena potrebbe anche terminare in parità. La parola d’ordine è resettare quanto accaduto una settimana fa: il vantaggio è esiguo e di fatto si parte dallo 0-0, anche se nel corso della gara la Dinamo, che si è rilanciata alla grande anche in campionato, avrà la possibilità di gestire i momenti. Vedremo allora quello che succederà nella diretta di Wurzburg Sassari, della quale possiamo intanto presentare i temi principali.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà disponibile la diretta tv di Wurzburg Sassari, ma c’è comunque un modo per seguire la finale di ritorno della Europe Cup: i tifosi e gli appassionati potranno infatti collegarsi al sito www.dinamobasket.com e, a partire dal pre-partita che scatta alle ore 16:00, sintonizzare la loro attenzione su Dinamo Tv che trasmetterà la sfida in diretta streaming video. Salvo cambiamenti di programma anche la pagina Facebook della società (indirizzo facebook.com/Dinamo-Sassari-Official) fornirà le immagini in mobilità.

RISULTATI E PRECEDENTI

Come già detto dunque, Wurzburg Sassari riparte dal risultato di 89-84 con cui la Dinamo ha vinto al PalaSerradimigni: un successo nel quale la parte del Leone l’ha fatta Rashawn Thomas, le cui prestazioni sono salite di colpi dopo l’infortunio di Scott Bamforth. Per l’ala di 24 anni sono arrivati 27 punti (9/17 dal cmapo), 11 rimbalzi e un +6 nel plus/minus; in doppia cifra sono andati anche Achille Polonara (13+8), Jack Cooley (12), Tyrus McGee (10 con 6 rimbalzi e il 50% al tiro) e un sempre più ispirato Marco Spissu, autore di 14 punti con 5/11 ai quali ha aggiunto 6 assist. Il Banco di Sardegna sta volando anche in campionato: nel fine settimana ha battuto Brescia incamerando la settima vittoria consecutiva e salendo a quota 32 punti, quinto posto in compartecipazione con Trento e Trieste. Visti gli incroci del calendario e le sfide dirette, la Dinamo non dovrebbe avere problemi nel tornare a giocare i playoff dopo un anno di assenza; chiuderà la regular season contro l’Alma (in trasferta) e Cantù, due partite decisive e complicate ma che potrebbero essere affrontate con il vento in poppa se dovesse arrivare la Europe Cup. Wurzburg, a completamento del quadro, arriva dalla sconfitta interna contro il Rasta Vechta: nella classifica della Bundesliga occupa il nono posto e ha un calendario difficilissimo, perchè dovrà giocare contro Alba Berlino, Bayreuth, Telekom Bonn e Bamberg, e tre di queste si trovano tra la terza e la settima piazza.



