Diretta Zenit Kazan Civitanova/ Streaming video DAZN: a Berlino la Finale Champions!

Zenit Kazan Civitanova, diretta dagli arbitri Juraj Mokry e Erdal Akinci, è la partita di volley maschile in programma oggi sabato 18 maggio alla Max Schmeling Halle di Berlino: fischio d'inizio previsto per le ore 19.00 per la finale della Champions league. Ecco quindi che sarà ancora una volta la diretta tra Zenit Kazan e Civitanova a decidere a chi andrà il trofeo continentale più prestigioso e le nostre attese sono tutti per la compagine di Fefè De Giorgi. Dopo pure il successo di Trento in Cev cup e la finale di Monza per la Challenge cup, ecco un altro club italiano che arriva a giocarsi il gradino più alto del podio per il continente: questa volta è la Lube che fresca di scudetto italiano, è impaziente di accaparrarsi un trofeo che manca dal 2002.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE ZENIT KAZAN CIVITANOVA

Non ci sarà una vera e propria diretta tv per Zenit Kazan Civitanova, finale della Champions league maschile, tuttavia i tifosi della Lube e più in generale gli appassionati di volley avranno a disposizione la diretta streaming video sulla piattaforma a pagamento DAZN, che in questa stagione è diventata la casa della pallavolo internazionale. Per chi non è abbonato, ricordiamo la possibilità di usufruire del primo mese gratuito prima di iniziare a pagare.

DIRETTA ZENIT KAZAN CIVITANOVA: COME ARRIVANO I DUE CLUB

In attesa di dare la parola al taraflex di Berlino per la diretta tra Zenit Kazan e Civitanova andiamo a ricordare come i due club sono arrivati giocarsi la finale di questa sera per la Champions league, il primo trofeo per club del continente europeo. Partendo proprio dai russi di Aleknov ecco che il percorso dello Zenit in questa edizione della competizione è stato quasi privo di sbavature. I russi infatti hanno chiuso la fase a gironi con la prima piazza e avendo messo a segno 6 successi su 6 e nel tabellone finale poi i campioni in carica hanno affrontato il Gdansk ai quarti e soprattutto Perugia di Bernardi in semifinale. Qui la Sir pur impegnandosi al massimo non è riuscita a bloccare il cammino dei russi fino alla finale. E' stato un percorso impressionante pure per la Lube: Civitanova ha infatti chiuso da prima del suo gruppo la fase a girone, vincendo tutti i match. Successivamente la squadra di De Giorgi ha avuto ragione di Dinamo Mosca e pure Belchatow, in match di andata e ritorno che davvero non hanno avuto storia. Ecco perchè, dopo pure dello scudetto vinto solo pochi giorni fa , vi è grande ottimismo in casa della Lube. Civitanova oggi non parte quindi da sfavorita, ma sarà una finale più che ostica e tutta da vivere dove sarà la grande pallavolo la vera protagonista.

