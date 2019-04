Emiliano Sala, foto cadavere sui social/ Nessuna pietà e rispetto per la sua memoria

Se al peggio non c’è mai fine, cosa dobbiamo aspettarci dopo la pubblicazione online di una foto del cadavere di Emiliano Sala? Pare che l’immagine sia stata scattata all’obitorio della Holly Tree Lodge a Bournemouth, nel Dorset. La polizia britannica ha subito aperto un’indagine: lo ha confermato un portavoce al Sunday Mirror, spiegando che una foto del corpo dell’attaccante 28enne è stata condivisa sui canali social. «Siamo disgustati dal fatto che qualcuno abbia fatto questo. Siamo indignati, è vergognoso», ha aggiunto il portavoce della polizia. È un momento a dir poco difficile per la famiglia Sala: dopo la morte di Emiliano, avvenuta il 21 gennaio in un incidente aereo, è deceduto il padre Horacio all’età di 58 anni per un attacco di cuore. Ora la notizia della foto del cadavere del 28enne. «Non dovrebbero sopportare ulteriori dolori. Stiamo indagando su questo incidente». Intanto le foto incriminate sono state rimosse dal web.

EMILIANO SALA, NESSUNA UMANA PIETÀ: FOTO CADAVERE SUI SOCIAL

Un’offesa alla memoria di Emiliano Sala, nessun rispetto dopo la tragedia. Nella notte sono state diffuse foto del cadavere dell’attaccante argentino. Le macabre immagini sono state pubblicate sui social (e poi rimosse). Una fonte ha rivelato al Mirror: «Una teoria è che qualcuno abbia fatto irruzione nell’obitorio e ha scattato queste foto». La polizia britannica sta lavorando per stabilire come sia stato possibile scattare queste foto e per individuare il responsabile, che potrebbe anche non essere la stessa persona che le ha scattate. Si è sollevata un’ondata di sdegno: chi può aver compiuto un gesto del genere? Possibile che non sia stato sfiorato dall’umana pietà e abbia pensato di lucrare sul cadavere che giaceva nella sala dell’obitorio? Emiliano Sala stava volando da Nantes a Cardiff quando l’aereo Piper Malibu su cui stava viaggiando si inabissò nel canale inglese. Il corpo dell’uomo alla guida del velivolo, Ibbotson, non è stato trovato.

