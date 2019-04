Fabio Fognini/ “Flavia Pennetta? Sesso 15 volte a settimana. E se ricevo foto hot…”

Boom di Fabio Fognini sui social: il successo di Montecarlo, dove ha vinto il trofeo più importante in carriera, ha fatto impennare il numero di follower su Instagram. Sono cresciuti del 19,86 per cento. Chissà se a questa crescita hanno contribuito pure le dichiarazioni “hot” rilasciate a Le Iene nei giorni scorsi. Il marito di Flavia Pennetta nell’intervista ha rivelato infatti di fare sesso almeno «12-15 volte a settimana». Un “ritmo” che si abbassa durante i tornei: «Almeno sette, otto volte. Anche prima della partita, lo consiglio». Il tennista ha raccontato di aver dato il primo bacio a 15 anni e di aver perso la verginità a 17. Inoltre, ha rivelato di avere delle fan che lo “tampinano” su Instagram. «A fare il tennista si acchiappa, ma c’è il mastino napoletano che mi controlla. Mia sorella e Flavia mi passano al setaccio il telefono». Ma non ha avuto tante donne, «e l’unica famosa è Flavia».

Fabio Fognini è il primo italiano a riuscire nell’impresa di vincere l’ATP Montecarlo 51 anni dopo il trionfo nel principato di Nicola Pietrangeli. È il primo italiano assoluto nell’era Open, il secondo ad aggiudicarsi un torneo di questo livello. Al momento è lui il tennista italiano più forte. Nell’intervista rilasciata a “Le Iene” si è lasciato sfuggire qualche particolare “piccante” sulla sua vita privata. Fognini ha però rifiutato la proposta del programma di Italia 1 di mandare un messaggio di auguri di Pasqua a Nadal, che aveva battuto in semifinale ai Masters di Montecarlo. «No, no, ci sono degli arretrati, abbiamo bisticciato…». Ma il tennista italiano ha poi scherzato: «È che mi ha massacrato troppe volte!». Alla fine “Le Iene” lo sfidano a ping pong (si comincia con una racchetta, si prosegue con una padella e poi si passa al mestolo) e per i punti persi Fabio Fognini è rimasto in mutande… Clicca qui per il video dell’intervista.

