Fidanzata Bernardeschi mette in fuga ladri/ Furto sventato durante derby di Torino

Paura per la fidanzata di Federico Bernardeschi, che ha trovato i ladri in casa mentre l’attaccante della Juventus era impegnato nel derby di Torino. I malviventi, approfittando dell’assenza del calciatore, hanno provato a piazzare il colpaccio, ma non avevano considerato la possibilità di incontrare la fidanzata dell’ex Fiorentina all’interno dell’abitazione. E infatti la donna era rientrata a sorpresa a casa, accorgendosi di quanto stava accadendo dentro. Quindi ha fatto scattare l’allarme e messo in fuga i ladri, che sono scappati a mani vuote. Si è rivelato molto particolare il venerdì sera per Federico Bernardeschi, uno dei migliori in campo della Juventus nel derby di Torino. Ma mentre giocava all’Allianz Stadium, una banda di ladri si introduceva nella sua abitazione, agendo indisturbati fino all’arrivo della fidanzata del calciatore. Per fortuna il suo intervento ha messo in fuga i malviventi, che avrebbero potuto reagire diversamente.

FIDANZATA BERNARDESCHI METTE IN FUGA LADRI

La fidanzata di Bernardeschi si è accorta che qualcosa non andava quando ha visto la porta blindata forzata. Come riportato da Repubblica, era addirittura staccata dalla parete. Quindi ha subito chiesto aiuto e fatto scattare l’allarme. Così ha messo in fuga i ladri, mentre la Polizia quando è arrivata sul posto ha controllato tutta la zona, anche con l’ausilio della Scientifica, per individuare gli autori del furto. Dalle prime verifiche è emerso che non è stato portato via nulla. Il giocatore della Juventus si è rivelato dunque più fortunato del calciatore del Torino, ed ex bianconero, Rincon. A dicembre infatti, proprio mentre si giocava l’andata del derby, subì un furto nella sua abitazione. In quel caso i ladri portarono via un bottino di circa 10mila euro. Nel caso di Bernardeschi il piano è sfumato per l’intervento a casa della fidanzata, che evidentemente non si aspettavano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA