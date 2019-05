Finale Champions League 2019, quando è?/ Data, orario, finaliste: chi gioca a Madrid

Finale di Champions League 2019: il Liverpool attende di scoprire chi sarà l’altra finalista del Wanda Metropolitano. Ma quali sono data e ora della finalissima della coppa dalle grandi orecchie? Appuntamento sabato 1 giugno 2019 alle ore 21.00 a Madrid: la partita sarà trasmetta in diretta tv su Rai 1 e su Sky Sport, con diretta streaming gratuita su Raiplay e in abbonamento su Sky Go. La vincente della sfida di questa sera tra Ajax e Tottenham giocherà in casa per motivi amministrativi, mentre il Liverpool sarà considerato in trasferta. Sarà il nuovo stadio dell’Atletico Madrid a ospitare il match finale di questa edizione di Champions League, con la capitale spagnola che ospiterà la finalissima per la quinta volta: nelle scorse altre quattro occasioni il teatro era quello del Santiago Bernabeu, casa del Real Madrid.

FINALE DI CHAMPIONS LEAGUE 2019: LIVERPOOL CONTRO…

Il Liverpool scoprirà tra poche ore quale sarà la squadra rivale in finale di Champions League, con il tecnico Jurgen Klopp che è pronto a disputare la sua terza finale nel giro di tre anni: le altre due, rispettivamente alla guida di Borussia Dortmund e Reds, le ha perse. In questa occasione però parte da favorito: che sia Ajax o Tottenham, il Liverpool avrà i favori del pronostico. E sarà una finalissima particolare, che segna un cambio di tendenza o addirittura la fine di un’era: quella del Wanda Metropolitano di Madrid sarà infatti la prima finale senza Lionel Messi o Cristiano Ronaldo da sei anni a questa parte. L’ultima gara senza i due fuoriclasse risale al 25 maggio 2013, che vide contrapposti il Bayern Monaco e il Borussia Dortmund.

