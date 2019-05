Finale Europa League 2019 quando è?/ Data, orario e finaliste: chi gioca a Baku?

Quando e dove si gioca la finale di Europa League 2019? Due domande alle quali possiamo già rispondere: la UEFA ha stabilito da tempo che l’ultimo atto, la partita per il titolo, sarà in programma il 29 maggio – dunque mercoledì, come ormai da tradizione – e verrà disputata allo stadio Olimpico di Baku. Per la prima volta nella storia l’Azerbaijan ospiterà la finale di un grande torneo di calcio; l’impianto, inaugurato nel 2015, ospita naturalmente la squadra nazionale ed ha una capienza che sfiora i 70 mila posti a sedere, inoltre sarà utilizzato per alcune partite degli Europei 2020 che, come noto, saranno itineranti. Sappiamo dunque quando e dove, non sappiamo ancora chi: quello lo scopriremo soltanto nella serata di giovedì 9 maggio, quando si giocheranno le due semifinali. Chelsea Eintracht e Valencia Arsenal, entrambe con calcio d’inizio alle ore 21.00: saranno queste due sfide a sancire la composizione della finale di Europa League 2019.

FINALE EUROPA LEAGUE 2019: UN ALTRO DERBY INGLESE?

In questo momento, visti anche i risultati delle semifinali di andata, è molto probabile che la finale di Europa League 2019 sia un derby inglese: le grandi favorite sono Chelsea e Arsenal, e dunque incredibilmente le due competizioni UEFA si disputerebbero con ben quattro “sudditi” di Sua Maestà la regina, a conferma di come il calcio inglese sia tornato all’apice del suo progetto. Da una parte Liverpool e Tottenham; dall’altra potremmo avere una sfida tutta londinese, ma a differenza di quanto accadrà con la finale di Champions League la finale di Europa League 2019 che al momento si ventila era del tutto probabile, perchè Blues e Gunners erano già indicate come le favorite. A voler spezzare il dominio inglese sono Eintracht Francoforte e Valencia: entrambe hanno più di un argomento valido da schierare sul terreno di gioco quando si giocheranno le semifinali, a noi invece non resta che aspettare qualche ora per scoprire quali saranno le due squadre che il 29 maggio, a Baku, giocheranno la finale di Europa League 2019.

© RIPRODUZIONE RISERVATA