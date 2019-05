Foggia Calcio in Serie c/ Retrocessione, confermati i 6 punti di penalizzazione

Il Collegio di Garanzia del Coni non ha accolto il ricorso del Foggia Calcio in merito alla penalizzazione di sei punti subita nel corso della stagione di Serie B, di conseguenza, in virtù delle nuove vicende a seguito della retrocessione del Palermo, la compagine pugliese dovrà slittare nella terza serie. La decisione è giunta nelle scorse ore al termine della consultazione e a seguito di un’udienza a cui hanno partecipato anche i legali della Salernitana, intervento però dichiarato inammissibile come riferito dai colleghi di FoggiaToday.it. Figc e Procura Federale hanno quindi confermato le precedenti decisioni, emettendo una sentenza non appellabile, in attesa che si esprima il Collegio di Garanzia in merito all’annullamento dei playout deciso dal Consiglio Direttivo della Lega B, sentenza prevista per il prossimo 23 maggio, giovedì.

FOGGIA CALCIO, CONFERMATI I 6 PUNTI DI PENALIZZAZIONE

Questo il comunicato che certifica di fatto la retrocessone in C del Foggia: «Respinto il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 29/2019, presentato, in data 5 aprile 2019, dalla società Club Foggia Calcio S.r.l. nei confronti della Procura Federale FIGC e della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) avverso la decisione della Corte Federale d’Appello FIGC nel giudizio di rinvio ex art. 62, comma 1, CGS, pubblicata, con relativa motivazione, in data 27 marzo 2019, a mezzo di C.U. n. 083/CFA, con la quale è stata rideterminata in 6 punti la sanzione della penalizzazione in classifica originariamente inflitta, a carico della società istante, dalla medesima CFA FIGC con decisione pubblicata a mezzo di C.U. n. 22/CFA del 22 agosto 2018…». Il collegio di Garanzia nelle scorse ore aveva rigettato anche il ricorso presentato dal Palermo contro la Federcalcio, con i siciliani che avevano chiesto il blocco dei playout almeno fino alla sentenza di secondo grado. Al momento le squadre retrocesse in C restano Palermo, Foggia, Carpi e Padova. Ai playoff, invece, il Perugia, che ha preso il posto dei rosanero come ottava in classifica.

