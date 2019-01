Mick Schumacher alla Ferrari?/ Firma vicina per Driver Academy e test di Formula 1

Un altro Schumacher alla Ferrari: il figlio Mick sta per firmare. Lo riporta Motorsport, secondo cui il giovane pilota tedesco sia in procinto di firmare nei prossimi giorni per la Ferrari Diver Academy. La scuderia di Maranello starebbe penando al figlio del sette volte campione del mondo di Formula 1 per alcuni test che si terranno il martedì e il mercoledì successivi ai Gran Premi di Bahrain e Spagna. Di queste quattro giornate, due saranno dedicate ai piloti esordienti che hanno disputato due gare di Formula 1 al massimo. Lo scorso anno questo ruolo è stato rivestivo da Antonio Giovinazzi, che sarà pilota ufficiale Sauber. L’anno scorso Mick Schumacher ha vinto il titolo di campione europeo di F3 e quest’anno gareggerà nel campionato di F2. Schumacher jr potrebbe essere dunque il nuovo tester della Ferrari nei test durante la stagione. «Mick firmerà nei prossimi giorni», scrive Motorsport.

MICK SCHUMACHER ALLA FERRARI?

Saranno due i giovani piloti che la Ferrari utilizzerà dopo il GP di Bahrain e dopo quello di Spagna, e uno è proprio il giovane tedesco figlio d’arte. Il suo ingresso nella Ferrari Driver Academy sta per essere ufficializzato. Quindi il figlio di Michael Schumacher sosterrà un giorno di prove in Bahrain o, come sembra più probabile, a Barcellona in uno dei test in season della Ferrari. Questa sarebbe un’ottima opportunità per valutare il giovane pilota. Quello di Mick Schumacher dovrebbe essere dunque uno dei nomi che la Ferrari sta per ufficializzare, ma nella lista dei candidati ci sono anche il 18enne australiano Marcus Armstrong, Callum Ilott e Antonio Fuoco che provò la Ferrari due stagioni fa a Barcellona. Il ritorno di uno Schumacher in Ferrari sarebbe una notizia in grado di fare il giro del mondo. Fresco vincitore della Formula 3, sarà impegnato a tempo pieno in F2, ma ha già la superlicenza per la F1 e dunque sta gettando le basi per il grande debutto.

