Diretta Presentazione Mercedes 2019/ Foto Formula 1: ecco la W10 di Bottas e Hamilton

Ecco la nuova Mercedes 2019 di Valtteri Bottas e Lewis Hamilton! Come previsto la presentazione della nuova vettura della casa di Brackley si è tenuta a porte chiuse e di fatto la scuderia anglo tedesca si è limitato a pubblicare le prime foto ufficiali della W10 sui propri profili social. Si è voluto quindi rimandare ai i test di Barcellona il primo vero approccio con la monoposto delle frecce argentate. Ben poco quindi sa sulla Mercedes del campione del mondo in carica: quello che è evidente è che la scuderia di Toto Wolff ha deciso di non optare per la livrea camouflage che aveva fatto vedere nelle settimane scorse. La mossa non è certo una sorpresa, ma è assai probabile che comunque ammireremo i nuovo colori già al Montmleò per i primi test ufficiali della stagione 2019 della formula 1.

It’s here 🔥 What do you all think of the new livery this year?! 🙌🏾 I am seriously excited to be driving this car for the first time today! Stick around for more…✨ #WelcomeW10 @MercedesAMGF1 pic.twitter.com/lb2IkwK3TV — Lewis Hamilton (@LewisHamilton) 13 febbraio 2019

SI ALZANO I VELI

Manca sempre meno all’inizio della cerimonia di presentazione della nuova Mercedes 2019: presto quindi si alzeranno i veli sulla vettura della casa di Brackley e siamo tutti impazienti di conoscere da vicino la monoposto di Valtteri Bottas e Lewis Hamilton per la prossima stagione di formula 1. L’attesa è tantissima e non solo per la fama della scuderia anglo tedesca o per i suoi risultati e obbiettivi, ma anche perché si sa ben poco della nuova W10, ancora ammantata di un alone di mistero a poche ore dall’unveiling. Tanto che come detto la cerimonia avverrà a porte chiuse e sempre lontano da occhi indiscreti i due piloti ufficiali dovrebbero fare i primi giri di pista con la nuova W10 sul circuito di Silverstone. Siamo quindi in attesa delle prime foto ufficiali, ma probabilmente dovremo attendere solo i test di Barcellona di F1 per potre ammirare con più attenzione la monoposto0 di Toto Wolff. Diamo il via alla presentazione della Mercedes 2019.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE L’EVENTO

Come annunciato vi è una sorta di aurea di mistero intorno alla nuova W10 e purtroppo sono poche anche le indicazioni fornite per seguire da vicino la presentazione della Mercedes 2019 per la prossima stagione di Formula 1. Pare quindi che la cerimonia avrà inizio alle ore 11,00 ma sarà a porte chiuse. Non sarà quindi prevista alcuna diretta tv, o diretta streaming video dell’evento: gli appassionati però saranno di certo adeguatamente informati su quanto sta accadendo a Brackley attraverso ai profili social del team, sempre molto attivo.

PRESENTAZIONE DELL’EVENTO

Dopo lo svelamento della nuova Renualt, ecco che oggi sarà la volta della Mercedes 2019 la cui presentazione avrà luogo oggi mercoledi 13 febbraio: siamo quindi tutti impazienti di ammirare quale sarà la nuova vettura di Valtteri Bottas e del Campione del mondo Lewis Hamilton, preparata per la stagione 2019 della Formula 1, ormai davvero alle porte. Ecco quindi che sia alzeranno i veli su una altra grande protagonista del mondiale F1 anche se forse con una cerimonia un po’ troppo sotto tono. Nei giorni scorsi molto poco è filtrato dalla casa anglo tedesca e la volontà di fare una piccola cerimonia a porte chiuse, con solo pochi giri in pista lontano da occhi indiscreti, ha forse insospettito i più curiosi, impazienti di conoscere a fondo la nuova W10. Non ci resta che attendere l’evento della presentazione della Mercedes 2019, che se secondo le ultime indicazioni, dovrebbe avere inizio alle ore 11,00.

PRESENTAZIONE MERCEDES 2019: I DETTAGLI NOTI

Si può dire che è stato reso noto ben poco della nuova Mercedes 2019, la cui presentazione è attesa solo questa mattina: eppure l’attesa è grande per scoprire tutti i dettagli della W10 di Bottas e del campione del mondo della formula 1 Hamilton. Di certo la casa anglo tedesca, che pure ha vinto gli ultimi cinque titoli costruttori di fila, ha previsto non poche sorprese per la prossima stagione, dove a causa dei regolamenti, saranno per forza molte le novità tecniche portate da tutti i team. Eppure una volta noto che la casa delle frecce d’argento ha risolto i problemi iniziali con la nuova power unit, altro non è trapelato da Brackley. Unica notizia che è emersa sono i prossimi colori della livrea: attraverso i suoi canali social la Mercedes ha mostrato alcuni dettagli in camouflage azzurro-verde. Messo da parte l’argento, è però assai probabile che la nuova livrea sia solo provvisoria e sia stata studiata solo in occasione dei prossimi test di Barcellona (come già aveva fatto Red Bull l’anno prossimo). Per essere certi però dovremo attendere solo la presentazione della Mercedes 2019: si alzano i veli.



© RIPRODUZIONE RISERVATA