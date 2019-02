Michael Schumacher trasferito a Maiorca/ Viaggio segreto in elicottero dalla Svizzera

Dopo anni di silenzi e smentite, arriva finalmente un’indiscrezione sulla nuova vita di Michael Schumacher dopo quel terribile incidente sugli sci del 29 dicembre 2013. È da allora che è caduta una cortina invalicabile, ma ora c’è un piccolo squarcio. Stando a quanto riportato dalla rivista tedesca Bunte, il 20 dicembre scorso un elicottero blu della società svizzera Heli-Alpes ha portato il sette volte campione del mondo di Formula 1 nella sua villa a Maiorca. Una villa straordinaria, che si trova sopra un promontorio sul mare che si affaccia sul porto di Port d’Andratx e sulla spiaggia di Cala Llamp. Vale 30 milioni di euro, la somma spesa dalla famiglia Schumacher per acquistarla dal precedente proprietario, il presidente del Real Madrid Florentino Perez. Il viaggio su quell’elicottero è cominciato per Schumacher, che non vive più attaccato alle macchine, in mattinata in Svizzera, poi c’è stato uno scalo tecnico in Francia per fare rifornimento. Nessun commento dalla portavoce di famiglia Sabine Kehm.

MICHAEL SCHUMACHER TRASFERITO A MAIORCA

Di un possibile trasferimento di Michael Schumacher a Maiorca si era parlato già nell’agosto scorso, ma in quel caso la famiglia dell’ex pilota Ferrari smentì. Stavolta la rivista Bunte, che è stata citata in giudizio in passato per aver scritto che Schumi era in grado di camminare (aspetto smentito durante il processo), mostra molte foto dove però il tedesco non compare mai. Ma ci sono fonti tedesche che aggiungono altri particolari: Schumacher ha trascorso le vacanze di Natale a Maiorca e il suo 50esimo compleanno. Potrebbe essere ancora lì nelle Baleari. Questa scelta sarebbe dettata dalla necessità di farlo stare in un clima molto più mite di quello svizzero. Come è stata scoperta la presenza di Michael Schumacher a Maiorca? Un piccolo giornale locale tedesco ne aveva dato per primo la notizia il 12 gennaio, ma cadde nel vuoto. Avrebbe pubblicato foto simili, se non proprio quelle apparse su Bunte, scattate con un drone. Mostrano una guardia del corpo, una donna con la mascherina (forse un’infermiera), oltre a Kalle, il Corgi della figlia Gina Maria. Nessun dubbio sulla presenza dei figli di Michael Schumacher: c’è un selfie del titolare di un locale di Port d’Antratx. Difficile immaginare che fossero a Maiorca il giorno del compleanno del padre senza di lui…

