E’ attesa per oggi venerdi 15 febbraio 2019 la presentazione della nuova Ferrari 2019: la vettura di Sebastian Vettel e Charles Leclerc quindi verrà finalmente svelata in una evento speciale organizzato a Fiorano, con inizio previsto per le ore 10.45. Dopo l’unveiling abbastanza sotto tono di Renault e poi, solo pochi giorni fa pure della Mercedes (che pur campione del mondo in carica della Formula 1 si è limitata diffondere in rete le foto ufficiali), ecco che la scuderia rossa farà le cose in grande. All’evento infatti non mancheranno, oltre che i piloti ufficiali per la prossima stagione della F1 anche il nuovo team principal Matteo Binotto, che da quest’anno prenderà il posto di Maurizio Arrivabene.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE L’EVENTO

Al contrario di quanto successo con le sue rivali nella prossima stagione di Formula 1, la presentazione della Ferrari 2019 sarà visibile in diretta tv sul satellitare di Sky. Appuntamento quindi alle ore 10.45 al canale Sky Sport F1, al numero 207, con diretta streaming video garantita per tutti gli appassionanti oltre che tramite l’app Sky Go anche sui profili social della scuderia del cavallino rampante.

DIRETTA PRESENTAZIONE FERRARI 2019: LE NOVITÀ ATTESE

Complici i grandi cambiamenti pure nel regolamento del prossimo campionato di Formula 1, sono davvero tante le novità che ci aspettiamo dalla nuova Ferrari 2019: per i dettagli tecnici però forse dovremo rinviare il discorso a quando la rossa sarà in pista, ovvero ai prossimi test di Barcellona ormai vicini. Eppure nei giorni scorsi qualche dettaglio è pure filtrato da Maranello sulla nuova vettura di Vettel e Leclerc. In primis sui profili social ufficiali della scuderia è apparso un clip audio sulla prima accensione del motore ed è pure stato reso noto che quest’anno la rossa sarà un poco meno “rossa” (anche per esigenze di sponsor). Va poi detto che a gennaio lo stesso Cammilleri, Ceo Ferrari, aveva annunciato grandi investimenti per la prossima stagione della formula 1, con il dichiarato obbiettivo di vincere il più possibile e battere così la Mercedes, protagonista assoluta anche nella passata edizione del mondiale di F1.



