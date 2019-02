Diretta Renate Pordenone/ Streaming video e tv: la capolista impegnata Meda (Serie C)

Renate Pordenone verrà diretta dal signor e si gioca alle ore 16:30 di sabato 16 febbraio: torna subito il campionato di Serie C 2018-2019, dopo il turno infrasettimanale le due squadre sono di nuovo in campo per sfidarsi nella ventisettesima giornata. Il Pordenone sta dominando il girone B: l’ultima vittoria, cioè quella contro la Vis Pesaro firmata da Candellone, è stata la quinta nelle ultime sette partite in cui sono arrivati 16 punti, ma si potrebbe allargare il discorso e dire che i neroverdi hanno messo in cantiere 10 vittorie nelle ultime quindici uscite, perdendo solo contro il Rimini (in casa) e aumentando il divario sulle inseguitrici, che adesso sembra davvero lasciare intendere che la promozione diretta sia fatta. Sostanzialmente i ramarri dovrebbero perdere circa un punto a partita da qui alla fine: dovrebbe dunque trattarsi di un crollo verticale. Il Renate rimane comunque squadra da non sottovalutare: il successo sul campo della Virtus Verona ha rappresentato la seconda vittoria consecutiva e, incredibilmente, la nona gara senza sconfitte con porta tenuta inviolata per la quinta volta da quando è iniziata la striscia. I lombardi sono trasformati rispetto al pessimo inizio di stagione, e al momento sarebbero salvi senza dover passare dai playoff; vedremo nella diretta di Renate Pordenone se arriverà un’altra affermazione importante, o se i ramarri presteranno fede a un pronostico che chiaramente li vede favoriti.

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Renate Pordenone come sappiamo infatti campionato e Coppa Italia di Serie C sono esclusiva – a parte qualche partita singola – del portale elevensports.it, che per la quinta stagione consecutiva fornisce queste gare in diretta streaming video. Dovrete dunque avvalervi di apparecchi mobili quali PC, tablet e smartphone per poi abbonarvi alla piattaforma, oppure di volta in volta acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso.

Per Renate Pordenone, Aimo Diana non cambia: davanti a Cincilla si dispongono come sempre Saporetti, Caverzasi e Teso che formano la linea arretrata che sarà a supporto del centrocampo, dove Anghileri e Vannucci dovrebbero essere i due esterni con Piscopo e Pavan schierati da mezzali, giocando nel tentativo di aumentare la pericolosità offensiva. Se la giocano anche Doninelli e Venitucci, mentre nel reparto avanzato Guido Gomez, matchwinner nel turno infrasettimanale, sarà nuovamente affiancato da De Sena senza troppe sorprese, Spagnoli potrà eventualmente essere inserito nel secondo tempo. Il Pordenone giocherà invece con Bindi tra i pali, Barison e Stefani davanti a lui con Semenzato e De Agostini sugli esterni come terzini; a centrocampo la classica regia di Burrai, con Zammarini e Bombagi che dovrebbero essere le due mezzali a meno che non torni titolare Damian, che si gioca una maglia. Berrettoni rimpiazzerà Gavazzi alle spalle dei due attaccanti, che saranno Candellone (9 gol in campionato) e Ciurria.



