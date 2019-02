Diretta presentazione Alfa Romeo 2019/ Formula 1: streaming video e tv, ecco la C38!

Proprio a pochi minuti dai primi test per la Formula 1 della stagione 2019, ecco che è stata prevista a Barcellona e sulla pista del Montmelò la presentazione ufficiale della Alfa Romeo 2019, la prossima monoposto di Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi. Benché è previsto solo un piccolo evento per l’unveiling l’attesa è davvero tantissima: certo gli appassionati italiani e non solo sono impazienti di vedere di nuovo il quadrifoglio della Alfa Romeo (che ora vanta il primo nome rispetto a Sauber rispetto alla scorsa stagione) di nuovo sulla pista e con lui pure l’ex ferrarista Raikkonen e il giovane talento italiano Giovinazzi. Purtroppo però rispetto a quanto è accaduto pochi giorni per la Ferrari, non ci aspetterà una presentazione della Alfa Romeo 2019 in grande stile, tanto che l’unveiling è stato annunciato per circa le ore 8.40, appena venti minuti prima del via ufficiale dei test di Barcellona.

DIRETTA TV E STREAMING VIDEO, COME SEGUIRE L’EVENTO

Proprio per la natura abbastanza riservata della cerimonia non è al momento prevista alcuna diretta tv della presentazione della Alfa Romeo 2019 e neppure una diretta streaming video di questo evento a Barcellona. Senza dubbio però la scuderia fornirà attraverso il proprio sito ufficiale oltre che suoi profili social collegati tutte le indicazioni per gli appassionati, che verranno aggiornati quindi con dovizia di particolari.

PRESENTAZIONE ALFA ROMEO 2019: ECCO LA C38

A dir il vero ancor prima della presentazione dell’Afa romeo 2019 ufficiale, attesa solo oggi, la scuderia del quadrifoglio ci ha già fornito un gustoso assaggio di quella che sarà la C38 di Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi. Proprio qualche giorno fa il finlandese ex Ferrari ha svolto un piccolo shakedown sulla pista di Fiorano (di proprietà Ferrari), mettendo a tabella i classici 100 km permessi dalla Fia e incassando segnali più che positivi per la nuova vettura. In tale occasione però solo Iceman aveva trovato la pista e pure aveva mostrato a tutti i presenti una livrea camouflage davvero speciale con il simbolo dell’Alfa Romeo stilizzato rosso su fondo nero. Chiaramente la grafica è solo un esperimento e già oggi ai test, la C38 potrebbe presentare i colori che poi la distingueranno per il resto della stagione 2019 della formula 1. Per ammirare però da vicino la vettura di Giovianzzi e carpire le caratteristiche tecniche dovremo attendere i test di Barcellona e prima la presentazione della nuova Alfa Romeo 2019.



