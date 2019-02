Diretta Test Formula 1 Barcellona 2019/ Streaming video e tv: orario (1^ giornata)

Si accenderà oggi lunedì 18 febbraio 2019 la prima giornata dei test di Formula 1 a Barcellona: dopo la lunga sosta invernale e lo svelamento delle nuove monoposto che saranno protagoniste nel prossimo mondiale (che pure avrà inizio tra poche settimane) è tempo di ritornare in pista. Al circuito del Montmelò a partite da oggi ci attenderanno 4 giorni di prove sull’asfalto spagnolo: il timore però che è già da oggi si verifichino le stesse condizioni difficili che avevano tormentato i test dell’anno scorso, quando freddo e addirittura la neve hanno reso quasi impossibile girare con continuità. Prima però vediamo subito come si organizzeranno questi test per la formula 1 a Barcellona 2019: sulla pista spagnola il semaforo verde è atteso per le ore 9.00 mentre la bandiera a scacchi sventolerà alle ore 18,00. Di solito verso le 13 vi sarà una pausa per il pranzo ma tutto dipenderà da come i vari team hanno organizzato il proprio lavoro e dalle condizioni dell’asfalto, di certo molto verde.

DIRETTA TV E STREAMING VIDEO, COME SEGUIRE I TEST

Per la prima giornata di test della formula 1 Barcellona e le seguenti la tv satellitare di Sky ha previsto un’ampia copertura mediatica. Le sessione pomeridiane infatti (e quindi dalle ore 14 alle 18) saranno visibili in diretta tv al canale dedicato Sky Formula 1, con telecronaca di Carlo Vanzini e Matteo Bobbi e gli interventi in pit lane di Mara Sangiorgio e Roberto Chinchero. Durante la giornata (e quindi anche al mattino) però non mancheranno interventi su Sky Sport 24. Tutti questi appuntamenti saranno chiaramente visibili anche in diretta streaming video tramite l’app, riservata i soli clienti, Sky Go. Segnaliamo inoltre a tuti gli appassionati di non farsi sfuggire i continui aggiornamenti che tutte le scuderie diffonderanno attraverso i propri profili social.

DIRETTA TESTA FORMULA 1 BARCELLONA: I PROTAGONISTI ATTESI

Benché le liste dei piloti presenti nella prossima sessione mattutina dei test per la Formula 1 a Barcellona non siano state fissate, possiamo di certo sapere chi non ci sarà oggi in pista al Montmelò, ovvero la Williams, la scuderia di Kubica (di ritorno nel mondo della F1 a pieno titolo ora) e George Russell. Proprio pochi giorni fa il team inglese ha annunciato che rinuncerà a girare oggi, ma sarà presente con entrambi i piloti oltre che con il tester Latifi nelle restanti tre giornate della sessione di prove. Dietro a tale mossa vi è il ritardo nello sviluppo della nuova Fw42, e la stessa Claire Willimas (team principal) ha spiegato: “abbiamo avuto un inverno davvero intenso a Grove per preparare alla nuova stagione la FW42 e, nonostante tutti gli sforzi, ci vorrà ancora un po’ di tempo prima che sia pronta. La nostra priorità assoluta è quella di portare in pista la migliore auto possibile e, a volte, questo richiede più tempo di quanto si possa pensare. Non è chiaramente la situazione ideale, ma allo stesso tempo non c’è da disperarsi”. Il team si è detto comunque ottimista per le restanti tre giornate di test a Barcellona: staremo a vedere se questo ritardo non sarà davvero significativo. In tanto siamo più che curiosi di dare la parola alla pista a vedere per la prima volta le nuove vetture del prossimo mondiale: i test di Formula 1 a Barcellona prendono il via.



© RIPRODUZIONE RISERVATA