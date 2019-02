Diretta test Formula 1 Barcellona 2019/ Streaming video e tv: orario (2^ giornata)

Anche oggi, martedì 19 febbraio 2019, ci terrà compagnia la diretta dei test Formula 1 a Barcellona, primo atto agonistico del nuovo anno per tutti i protagonisti della Formula 1 che verrà, impegnati in quattro giornate di prova sul circuito del Montmelò, dove si è cominciato a lavorare ieri e si proseguirà fino a giovedì in ottica Mondiale 2019, che comincerà domenica 17 marzo con il Gran Premio d’Australia a Melbourne. Adesso dunque si fa sempre più sul serio, anche perché i test Formula 1 si disputeranno solamente a Barcellona, dove infatti abbiamo questa prima sessione dal 18 al 21 febbraio e poi si tornerà in pista per altri quattro giorni di prova tra il 26 febbraio e il 1° marzo. Si andrà in pista dunque per otto giorni su 12, è già un momento molto delicato della stagione perché la Formula 1 ormai da diversi anni ha drasticamente ridotto le possibilità di scendere in pista e di conseguenza questi giorni catalani sono particolarmente preziosi per le scuderie e i piloti, a maggior ragione per chi come Charles Leclerc comincia una nuova avventura su una monoposto differente rispetto a quella della passata stagione.

DIRETTA TV E STREAMING VIDEO, COME SEGUIRE I TEST FORMULA 1 A BARCELLONA

Anche per la seconda giornata di test Formula 1 a Barcellona ci sarà una diretta tv almeno parziale. Infatti il canale dedicato Sky Formula 1, numero 207 della piattaforma satellitare, con telecronaca di Carlo Vanzini e Matteo Bobbi e gli interventi dalla pit-lane di Mara Sangiorgio e Roberto Chinchero, seguirà la sessione pomeridiana dalle ore 14.00 alle ore 18.00, che è quella coperta dalle immagini televisive. Durante la giornata non mancheranno interventi su Sky Sport 24, anche durante la sessione mattutina dalle ore 9.00 alle ore 13.00, prima della classica ora di pausa pranzo. Tutti questi appuntamenti saranno chiaramente visibili anche in diretta streaming video tramite l’app, riservata i soli clienti, Sky Go. Segnaliamo inoltre a tuti gli appassionati di non farsi sfuggire i continui aggiornamenti che tutte le scuderie diffonderanno attraverso i propri profili social.

DIRETTA TEST FORMULA 1 BARCELLONA: I PROTAGONISTI ATTESI

I test Formula 1 a Barcellona sono dunque uno snodo molto importante per cominciare bene la stagione. Dalla prima giornata sono arrivate buone notizie per la Ferrari ed è anche per questo motivo che in precedenza abbiamo citato Charles Leclerc: ieri infatti per la Rossa è asceso in pista Sebastian Vettel, dunque oggi sarà il giorno del vero debutto del monegasco rampante al volante della Ferrari di Formula 1. Come detto, ieri Vettel ha fatto molto bene sia in termini di prestazione pura sia per quanto riguarda il numero dei giri percorsi con la sua nuova Ferrari SF90 presentata venerdì. Naturalmente in questa fase non si possono fare confronti troppo espliciti, perché non possiamo sapere quale sia l’esatto programma di lavoro per ciascuna scuderia, tuttavia possiamo dire che la Ferrari ha girato tantissimo e l’ha fatto pure con ottime velocità, dunque si può per il momento sorridere in casa del Cavallino. Adesso ci sarà il primissimo confronto tra Vettel e Leclerc, anche se naturalmente per il giovane monegasco sarà fondamentale (anche più che per il tedesco) prendere la massima confidenza possibile con la SF90. Non solo: ieri è andata forte anche l’Alfa Romeo di Kimi Raikkonen, oggi per la ex Sauber sarà in pista Antonio Giovinazzi e questo per gli appassionati italiani sarà logicamente un motivo in più d’interesse, perché erano troppi anni che ci mancava un pilota titolare in Formula 1, assenza colmata da una scuderia che riporta nel Circus un nome mitico. Cosa chiedere di più?



