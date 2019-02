Hamilton e Nicole Scherzinger/ Video con l’ex in Rete: violato account della cantante

Lewis Hamilton vittima degli hacker. Lo dimostra un video che è spuntato nelle ultime ore in Rete. Il campione del mondo di Formula 1 è ritratto durante un momento intimo con l’ex fidanzata Nicole Scherzinger, con cui si è lasciato nel 2015. Nella filmato, registrato col cellulare e della durata di due minuti e mezzo, non si vede nulla di esplicito: la coppia si trova a letto mentre si scambia coccole ed effusioni. Ma in poche ore ha ottenuto almeno 286.000 visualizzazioni. Ad essere hackerato però non è stato l’account del pilota della Mercedes, ma quello della cantante statunitense. I cybercriminali avrebbero violato le password iCloud della 40enne ex Pussycat Doll, rubando dati e contenuti personali, tra cui il video privato di lei e l’ex fidanzato 32enne. «Nicole sarà distrutta all’idea che un video del genere sia stato messo online, perché quel filmato non era mai stato destinato a essere reso di dominio pubblico», il commento rilasciato al tabloid britannico The Sun da una fonte vicina alla Scherzinger.

HAMILTON E NICOLE SCHERZINGER, VIDEO CON L’EX IN RETE

Il Daily Star Online ha contattato i portavoce di Nicole Scherzinger e Lewis Hamilton per saperne di più su questa vicenda e avere dei commenti in merito ma nessuno dei due ha voluto rilasciare dichiarazioni. Una vita sentimentale travagliata quella dei due. Stando a quanto racconta il gossip, l’ex Pussycat Doll sarebbe tornata da poco single dopo la rottura con il campione di tennis Grigor Dimitrov, di 13 anni più giovane. Di recente avrebbe lasciato anche l’ex calciatore inglese Jamie Redknapp, che pare le avesse chiesto un appuntamento. Anche il campionissimo della Mercedes è libero, ma per scelta. Hamilton ha infatti ammesso più volte che per ora il suo unico, vero amore sono le auto. Non deve stupire allora che presunti flirt con Rihanna, Winnie Harlow, Nicki Minaj, Rita Ora e Barbara Palvin siano durati poco. E queste sono solo le più famose con cui avrebbe avuto delle storie dopo la rottura con Nicole Scherzinger.

