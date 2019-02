Diretta test Formula 1 Barcellona 2019/ Streaming video e tv: orario (3^ giornata)

Si accenderà oggi mercoledì 20 febbraio 2019 la terza giornata di test di Formula 1 a Barcellona: ecco quindi che si riaccenderanno i motori sul circuito del Montmelò, in vista dell’ormai prossimo avvio di mondiale F1. L’attesa è tanta: fino ad ora nessuno team (eccetto la Williams che per ora sta disertando l’asfalto spagnolo) si è risparmiato e nemmeno i piloti, tra i più noti come Sebastian Vettel, di nuovo in pista con la Ferrari (già visto in grande forma nella prima giornata) fino a Lando Norris, nuova guida della McLaren. Di certo sarà stato programmato anche per oggi un gran lavoro per tutti i protagonisti del prossimo mondiale: prima però vediamo quale sarà il programma della giornata. Come già accaduto nelle precedenti due giornate il via dei test per la Formula 1 a Barcellona è stato previsto alle ore 9.00 mentre alle per le ore 18.00 ecco che la bandiera a scacchi chiuderà la sessione: dalle ore 13.00 alle ore 14.00 è stata poi prevista la solita oretta di pausa per il pranzo.

DIRETTA TV E STREAMING VIDEO, COME SEGUIRE I TEST FORMULA 1 A BARCELLONA

Per la terza giornata di test Formula 1 a Barcellona è stata garantita una buon copertura e non mancherà una diretta tv almeno parziale della sessione. Come è noto, il canale dedicato Sky Formula 1, numero 207 della piattaforma satellitare, con telecronaca di Carlo Vanzini e Matteo Bobbi e gli interventi dalla pit-lane di Mara Sangiorgio e Roberto Chinchero, seguirà la sessione pomeridiana dalle ore 14.00 alle ore 18.00, che è quella coperta dalle immagini televisive. Durante la giornata non mancheranno interventi su Sky Sport 24, anche durante la sessione mattutina dalle ore 9.00 alle ore 13.00, prima della classica ora di pausa pranzo. Tutti questi appuntamenti saranno chiaramente visibili anche in diretta streaming video tramite l’app, riservata i soli clienti, Sky Go. Segnaliamo inoltre a tuti gli appassionati di non farsi sfuggire i continui aggiornamenti che tutte le scuderie diffonderanno attraverso i propri profili social.

TEST FORMULA 1: CHE è SUCCESSO IERI A BARCELLONA

Prima di dare il via alla terza giornata di test a Barcellona per la formula 1 facciamo un passo indietro a d’andiamo vedere che era successo già ieri sull’asfalto del Montmelò. Qua infatti ancora un volta la protagonista è stata la Ferrari, che ieri aveva visto al volante il giovane talento di Charles Leclerc. Il monegasco si è subito distinto nella classifica dei tempi fin dalle prime ore del mattino, ma con il proseguo della giornata si è rivelato anche uno del piloti più stakanovisti dell’intera giornata, riuscendo a mettere a segno parecchi giri e provando il comportamento della nuova monoposto del cavallino con un po’ tutte le mescole disponibili. I responsi in casa della rossa sono stati più che positivi, ma Binotto e i suoi devono ancora attendere prima di poter festeggiare. Ha invece giocato in maniera coperta la Mercedes, dove durante la giornata di ieri si sono alternati il campione del mondo Hamilton e Bottas. Entrambi i piloti hanno registrato parecchi long run ma non si sono troppo esposti nella classifica dei tempi. Chi ha fatto molto bene poi sono stati Giovinazzi e Magnussen oltre che Norris, senza dimenticare Ricciardo, la cui Renault però ha subito la rottura di un componente dopo un piccolo out sulla ghiaia.



© RIPRODUZIONE RISERVATA