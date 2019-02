Diretta Test Formula 1 Barcellona 2019/ Streaming video e tv: orario (4^ giornata)

Quarta e ultima giornata di test per la Formula 1 2019 a Barcellona: oggi giovedi 21 febbraio andata in scena quindi l’ultima occasione per tutti i protagonisti del prossimo mondiale di F1 di provare le nuove monoposto visto che ormai la prima gara in calendario il 17 marzo è sempre più vicina. Di certo tutti i piloti e i team si affanneranno oggi per sfruttare al massimo la pista del Montmelò, e in primis ovviamente vedremo la Williams, che di fatto è scesa in pista solo nel primo pomeriggio di ieri. La casa di Kubica e Russell ha quindi ancora parecchia strada da fare ma non sarà la sola, visti i problemi riscontrati anche nelle precedenti tre giornate dei test per la Formula 1 a Barcellona da altri team: ecco ad esempio la Haas che ieri si è fermata più volte in pista. Ma in attesa di scoprire come andrà questa ultima giornata di test per la formula 1 Barcellona, ricordiamo ancor una volta il programma. Si partirà con il semaforo verde alle ore 9.00, mentre la bandiera a scacchi è attesa per le ore 18.00: in mezzo tra le 13.00 e la 14.00 non mancherà la solita pausa di un’ora per il pranzo.

DIRETTA TV E STREAMING VIDEO, COME SEGUIRE I TEST FORMULA 1 A BARCELLONA

Per la quarta e ultima giornata di test Formula 1 a Barcellona è stata garantita una buon copertura e non mancherà una diretta tv almeno parziale della sessione. Come è noto, il canale dedicato Sky Formula 1, numero 207 della piattaforma satellitare, con telecronaca di Carlo Vanzini e Matteo Bobbi e gli interventi dalla pit-lane di Mara Sangiorgio e Roberto Chinchero, seguirà la sessione pomeridiana dalle ore 14.00 alle ore 18.00, che è quella coperta dalle immagini televisive. Durante la giornata non mancheranno interventi su Sky Sport 24, anche durante la sessione mattutina dalle ore 9.00 alle ore 13.00, prima della classica ora di pausa pranzo. Tutti questi appuntamenti saranno chiaramente visibili anche in diretta streaming video tramite l’app, riservata i soli clienti, Sky Go. Segnaliamo inoltre a tuti gli appassionati di non farsi sfuggire i continui aggiornamenti che tutte le scuderie diffonderanno attraverso i propri profili social.

DIRETTA TEST FORMULA 1: COSA E’ SUCCESSO NELLA GIORNATA DI IERI

Prima di dare la parola alla pista per la quarta e ultima giornata di test per la formula 1 a Barcellona andiamo a rivedere che cosa è successo in pista ieri al Montmelò. Per quanto abbiamo visto ieri sull’asfalto spagnolo si può dire che ancora una volta è stata la Ferrari a dominare sia come giro veloce come comportamento della vettura nelle varie simulazioni anche di long run provate da Vettel. Sia il tedesco che il Monegasco, che sarà oggi al volante (era stato già protagonista nella seconda giornata) paiono aver trovato subito il giusto feeling con la Sf90 e i dati sembrano più che positivi. Anche Raikkonen e Giovinazzi però si stanno togliendo parecchie soddisfazioni con l’Alfa Romeo, ma chiaramente il team ha ancor molto su cui lavorare, come pure Renault, Red bull e Toro Rosso (benché ieri Kvyat ha fatto in tempo a strappare il primo crono della classifica), senza dimenticare Racing point e McLaren. Chi invece ancora una volta ha giocato in maniera coperta è la Mercedes. Sia Bottas che Hamilton sia ieri come nelle giornate precedenti non hanno preso parte alla lotta per il giro veloce ma hanno proseguito in un lavoro molto personalizzato dagli esiti ancora non noti. Attenzione poi come detto alla Williams che di fatto girerà solo oggi per i test di Barcellona: la casa inglese ha iniziato la sua stagione davvero in riardo quest’anno.



