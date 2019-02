Video/ Entella Piacenza (3-1): highlights e gol della partita (Serie C girone A)

Andiamo a leggere e soprattutto vedere il video di Entella Piacenza, partita che rientrava nel programma della 28^ giornata per il campionato di Serie C (girone A): prosegue la marcia dell’Entella, sconfiggendo per 3 a 1 il Piacenza e prendendo il volo in testa alla classifica grazie anche ai risultati delle avversarie. Partono decisamente meglio gli ospiti che sfiorano il vantaggio già al 10′ quando un cross di Terrani è arrivato nei pressi di Marotta, il cui tiro a colpo sicuro da distanza ravvicinata, è stato respinto dal palo a portiere battuto. I padroni di casa reagiscono immediatamente, già al 12′ quando su un corner di Iocolano, Paolucci ha tentato una potente conclusione che è uscita di non molto fuori dallo specchio. Al 18′ è però arrivato il vantaggio per gli emiliani con un superlativo gol di Porcari che ha trovato il tiro al volo perfetto che si è insaccato sotto l’incrocio dei pali avventandosi con tempismo su una ribattuta di un calcio d’angolo. La capolista reagisce immediatamente sfiorando il pari già al 22′ quando su un cross di Belli, Iocolano è riuscito a colpire di test saltando tra due avversari ma mettendo fuori di pochissimo dallo specchio. Il gol è arrivato invece al 29′ quando un tiro tentato da Nizzetto è stato deviato da un difensore finendo nei pressi di Caturano che ha insaccato da distanza ravvicinata. Al 31′ mister Franzini effettua già una sostituzione inserendo Di Molfetta al posto di Corsinelli. Gli ospiti riescono ad affacciarsi in avanti nuovamente al 39′ quando su un cross di Barlocco, Ferrari ha tentato un tiro a colpo sicuro ribattuto col corpo dal provvidenziale Chiosa. Non passa nemmeno un minuto e al 40′ è arrivato il vantaggio ligure grazie ad una stupenda conclusione da 35 metri di capitan Nizzetto che ha sorpreso il non perfetto Fumagalli nell’occasione. CLICCA QUI PER IL VIDEO DI ENTELLA PIACENZA

VIDEO ENTELLA PIACENZA: IL SECONDO TEMPO

La ripresa di Entella Piacenza si apre subito col tris ligure che arriva già al 50′ quando Nizzetto, dopo essersi liberato sulla sinistra, ha crossato con precisione per Mota che ha insaccato con un colpo di testa da distanza ravvicinata: terza rete e partita sostanzialmente chiusa in favore della squadra di Roberto Boscaglia. Gli ospiti hanno immediatamente provato a reagire sfiorando il gol al 59′ con un colpo di testa del solito Franco Ferrari, l’ultimo ad arrendersi per un Piacenza oggi sotto tono se non per l’inizio di gara, che è uscito di pochissimo fuori dallo specchio. Dopo questa emozione, gli emiliani hanno faticato a creare pericoli in avanti anche perchè i padroni di casa si sono maggiormente concentrati sulla fase difensiva. Nonostante la girandola di sostituzioni tentata da mister Franzini il match è proseguito senza grossi sussulti fino all’86’ quando Corradi è stato liberato a tu per tu con Paroni ma il numero 10 ha malamente sprecato calciando debolmente addosso al portiere di casa.

