Diretta Test Formula 1 Barcellona 2019/ Streaming video e tv: orario (5^ giornata)

Dopo appena pochi giorni di pausa ecco che i motori della F1 tornano ad accendersi sul circuito del Montmelò: oggi martedì 26 febbraio 2019 è infatti attesa la quinta giornata di test per la formula 1 a Barcellona. L’attesa non potrebbe che essere più grande: manca orma meno di un mese al via ufficiale del Mondiale 2019 e il lavoro in tutti i team per presentare la miglior monoposto possibile alla prova australiana non è ancora finito. Anzi come detto da molti big della stagione come Hamilton e Vettel c’è ancora molto da fare anche se il primo assaggio di pista, occorso pochi giorni fa sempre in Spagna, pare aver dato sensazioni generalmente positive. In ogni caso gli appassionati sono impazienti di vedere in pista i propri beniamini, dai protagonisti della passata stagione come i volti nuovi o seminuovi, come ad esempio quello di Kubica, tornato ufficialmente al voltante di una vettura di Formula 1. Prima però di dare la parola alla pista ricordiamo il programma di questa seconda settimana di prove. Da calendario ufficiale, i test dureranno dal 26 febbraio al 1 marzo: si scenderà in pista alle ore 9,00 mentre la bandiera a scacchi è attesa per le ore 18,00 con un’oretta di pausa per il pranzo solitamente prevista dalle ore 13.00 alle ore 14,00.

TEST FORMULA 1: COME SEGUIRLI IN DIRETTA TV E STREAMING VIDEO

Al contrario di quanto accaduto solo pochi giorni fa nella prima settimana di test per la Formula 1 a Barcellona, questi pochi giorni di prove non saranno visibili in diretta tv sulla piattaforma di Sky, neppure per quanto riguarda le sessione pomeridiane. Di conseguenza non sarà possibile seguire gli eventi in pista al Montmelò neppure in diretta streaming video. Consigliamo per tanto a tutti gli appassionati di seguire con attenzione gli aggiornamenti che arrivano via social da tutte le scuderie, sempre molto vivaci.

DIRETTA TESTA FORMULA 1 BARCELLONA: COSA ATTENDERCI DALLE BIG

Considerando quanto fatto finora sulla pista del Montmelò nella prima settimana di test per la formula 1 di appena pochi giorni fa, certamente ci attendiamo grandi cose anche in questi giorni da parte delle big del campionato come Ferrari e Mercedes: Leclerc e Vettel (che, novità, si alterneranno alla guida della Sf90 ogni giorno), come Bottas e Hamilton hanno fatto vedere meraviglie in piata. Certamente, avendo come unico riferimento i tempio segnati appare molto difficile capire che lavoro si sta facendo all’interno dei due box: eppure capiamo bene che entrambi i team godono di ottima salute e che la lotta per il titolo mondiale 2019 sarà accesissima e si giocherà davvero sui dettagli. Va detto che sia la Ferrari che specialmente la Mercedes hanno giocato a carte coperte fino a d oggi e lo faranno anche in questa quinta giornata di test: eppure i due team hanno accumulato davvero parecchi km senza registrare neppure il più piccolo disguido sulle loro monoposto. Staremo a vedere come le due scuderie, come pure le altre presenti al circuito di Montmelò, affronteranno questa ultima sessione di test prima del via al mondiale.



