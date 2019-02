Diretta Test Formula 1 Barcellona 2019/ Streaming video e tv: orario (6^ giornata)

Siamo giunti oggi, mercoledì 27 febbraio 2019, alla seconda giornata della seconda sessione di test Formula 1 a Barcellona, dunque la sesta giornata di prove complessivamente al Montmelò, unica sede dei test previsti dalla Formula 1 prima dell’inizio del nuovo Mondiale, fissato a Melbourne domenica 17 marzo con il Gran Premio d’Australia. Anche oggi si seguirà il programma di lavoro che ormai è consueto, con le prime quattro ore di prove al mattino dalle ore 9.00 alle ore 13.00, poi la pausa pranzo e la ripresa fissata alle ore 14.00 per la sessione pomeridiana, la cui bandiera a scacchi è attesa per le ore 18.00. Siamo dunque ormai alla terzultima giornata di lavoro per tutte le scuderie di Formula 1: l’inizio del Mondiale è sempre più vicino e di conseguenza anche le indicazioni che arrivano dalla pista sono sempre più attendibili. Il bilancio della prima settimana era sicuramente stato positivo per la Ferrari, ma questa seconda settimana sarà ancora più importante per tutti i protagonisti, compresi dunque Sebastian Vettel e Charles Leclerc al volante della loro nuova Ferrari SF90.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE I TEST FORMULA 1

Al contrario di quanto accaduto solo pochi giorni fa, la seconda sessione di test Formula 1 a Barcellona non sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma di Sky, neppure per quanto riguarda le sessioni pomeridiane. Di conseguenza non sarà possibile seguire gli eventi in pista al Montmelò neppure in diretta streaming video. Consigliamo pertanto a tutti gli appassionati di seguire con attenzione gli aggiornamenti che arrivano via social da tutte le scuderie, sempre molto vivaci in questa fase della stagione.

DIRETTA TEST FORMULA 1 BARCELLONA: VERSO LA NUOVA STAGIONE

Questa seconda sessione di test Formula 1 a Barcellona è l’ultima prima dell’inizio della nuova stagione, dunque cogliamo l’occasione dei test al Montmelò per illustrare alcuni dati salienti del Mondiale ormai davvero imminente. Le gare saranno in totale 21, esattamente le stesse dell’anno scorso e dunque senza cambiamenti di rilevo nel calendario. Qualche piccola novità a dire il vero ci sarà: ad esempio si comincerà una settimana prima, con il Gran Premio d’Australia a Melbourne già il 17 marzo, ma si finirà anche una settimana dopo, con il Gran Premio di Abu Dhabi che finirà a domenica 1° dicembre – e sarà la prima volta dal lontanissimo 1963 che ci sarà un Gp di Formula 1 nel mese di dicembre. Sarà evitata la tripletta di gare consecutive ad inizio estate in Francia, Austria e Gran Bretagna, perché tra Zeltweg e Silverstone sarà inserita una domenica di pausa. Il Gran Premio d’Italia a Monza sarà invece in calendario domenica 8 settembre. Quanto ai piloti, sappiamo che ci saranno molte novità: la Ferrari ha promosso Charles Leclerc al fianco di Sebastian Vettel mentre in Red Bull ci sarà Pierre Gasly al fianco di Max Verstappen, con Daniel Ricciardo che è passato alla Renault. Non ci sarà più Fernando Alonso, in compenso la Sauber è diventata Alfa Romeo e presenterà una coppia di piloti molto amati dagli appassionati italiani, cioè Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi, il primo titolare in Formula 1 del nostro paese dall’ormai lontano 2011, quando avevamo Jarno Trulli e Vitantonio Liuzzi.



