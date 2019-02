Vettel, incidente nei test F1 Montmelò/ Video, Ferrari SF90 distrutta: pilota illeso

Solo tanta paura per Sebastian Vettel, andato a sbattere con la sua nuova Ferrari contro le barriere di protezione durante i test di Montmelò. Nessuna conseguenza per il pilota tedesco, illeso dopo l’incidente. All’uscita della curva numero 3 del circuito catalano, la Ferrari SF90 è andata dritta, quindi la monoposto è finita contro le barriere. Vettel è uscito da solo dall’abitacolo, controllando poi i danni riportati dalla monoposto. Tornato in pit lane con un mezzo di soccorso, il pilota della Ferrari è stato trasportato in via precauzionale al centro medico, come previsto in questi casi. Il team di Maranello nel frattempo, come riportato da SkySport, si è messo subito al lavoro per effettuare le verifiche sulla SF90. La prima spiegazione dell’incidente fornita dalla Ferrari è quella di un problema meccanico. La Scuderia di Maranello ha quindi previsto un’attività di qualche ora per sistemare la monoposto.

INCIDENTE VETTEL: FERRARI SF90 DISTRUTTA, PILOTA ILLESO

A prescindere dal responso della Ferrari, la dinamica dell’incidente di Sebastian Vettel resta comunque strada. Il video realizzato da un tifoso sembra confermare questa sensazione, che resta tale comunque a fronte della distanza delle riprese. Le immagini mostrano due strisciate di frenata, non si esclude un cedimento della sospensione, come riportato da SkySport. Ma è tutto ancora da verificare. Il pilota tedesco stava correndo a circa 230 km/h prima dell’impatto con le barriere di protezione, quindi l’incidente è stato molto pericoloso, ma per fortuna – lo ribadiamo – Vettel non ha riportato conseguenze. È cambiata invece la tabella di marcia della Ferrari in Spagna, dove sono in corso i test in vista della stagione di Formula 1 che si apre il 17 marzo. Danneggiata pesantemente infatti la vettura sulla parte anteriore, con la sospensione sinistra che è andata distrutta. Immediata la bandiera rossa.





