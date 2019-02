Diretta Test Formula 1 Barcellona 2019/ Streaming video e tv: orario (7^ giornata)

Penultima giornata di test per la Formula 1 a Barcellona: manca sempre meno al via della stagione 2019 della F1 e tutti vorranno ancor approfittare delle ultime ore concesse allo sviluppo delle proprie monoposto. Di certo questa settimana di prove sul circuito di Montmelò si sono rivelate davvero intense: tanti team hanno ricevuto ottimi segnali di affidabilità dalle proprie monoposto ma non Ferrari e Mercedes. Le due big anche del primo campionato di F1 infatti nella giornata di martedi sono incappate in alcune criticità, che si sono risolte però solo dopo diverse ore di duro lavoro ai box. Questi intoppi ha fatto preoccupare non poco gli appassionati, ora impazienti di vedere in pista sia la Sf90 di Vettel e Leclerc che la W10 di Bottas e Hamilton. Va quindi subito ricordato il programma della settima giornata di test per la Formula 1 a Barcellona: il via sarà dato come al solito alle ore 9.00, mentre la bandiera a sacchi sventolerà alle ore 18,00: nel mezzo è attesa una pausa pranzo dalle ore 13.00 alle ore 14.00.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE I TEST FORMULA 1

Al contrario di quanto accaduto solo pochi giorni fa, la seconda sessione di test Formula 1 a Barcellona non sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma di Sky, neppure per quanto riguarda le sessioni pomeridiane. Di conseguenza non sarà possibile seguire gli eventi in pista al Montmelò neppure in diretta streaming video. Consigliamo pertanto a tutti gli appassionati di seguire con attenzione gli aggiornamenti che arrivano via social da tutte le scuderie, sempre molto vivaci in questa fase della stagione.

DIRETTA TEST FORMULA 1 BARCELLONA: OCCHIO ALLE ROSSE

Nella settima giornata di test per la formula 1 Barcellona gli occhi di tutti sono ovviamente sulle Ferrari che ieri hanno dato spettacolo ma in termini negativi, sulla pista del Montmelò. Dopo una partenza bruciante di Vettel al mattino, proprio il tedesco verso le 11 del mattino, è andato a sbattere contro le protezioni poste alla fine della curva 3. Un brutto incidente quindi da cui però Vettel è rimarito illeso: chiaramente però la Sf 90 ne è uscita distrutta ed è stato difficile per i meccanici capire tra i tanti danni riportati quale è stata la causa (di origine meccanica) del botto. Una volta riportata la monoposto ai box, purtroppo il team di Maranello non è riuscito a effettuare le necessari riparazioni per riportare in pista la Sf90 pure nel pomeriggio dove sarebbe toccato a Leclerc girare. Staremo a vedere che accadrà oggi in pista al Montmelò.



