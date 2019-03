Diretta Test Formula 1 Barcellona 2019/ Streaming video tv: classifica (8^ giornata)

Ultima giornata di test per la Formula 1 a Barcellona, prima che la stagione 2019 prenda davvero il via! Oggi venerdì 1 marzo infatti si consumerà l’ultima opportunità per tutti i team di provare le proprie monoposto in vista del via ufficiale del campionato e di certo molti hanno ancora parecchio lavoro da fare. In primis lo avrà la Ferrari di Sebastian Vettel e Leclerc: negli ultimi giorni incidenti (come quello di Vettel in curva tre del circuito di Montmelò il 27 febbraio) e guasti hanno complicato non poco il programma di lavoro della scuderia del cavallino, che pure, quando è rimasta in pista, ha presentato numeri davvero interessanti. La Ferrari però non sarà l’unica protagonista in pista ovviamente: ricordiamo subito che il via alla sessione sarà dato alle ore 9.00, mentre la bandiera a scacchi sventolerà alle ore 18.00.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE I TEST FORMULA 1

Al contrario di quanto accaduto solo pochi giorni fa, la seconda sessione di test Formula 1 a Barcellona non sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma di Sky, neppure per quanto riguarda le sessioni pomeridiane. Di conseguenza non sarà possibile seguire gli eventi in pista al Montmelò neppure in diretta streaming video. Consigliamo pertanto a tutti gli appassionati di seguire con attenzione gli aggiornamenti che arrivano via social da tutte le scuderie, sempre molto vivaci in questa fase della stagione.

DIRETTA TEST FORMULA 1 BARCELLONA: I PROTAGONISTI ATTESI

Come detto prima non sarà solo la Ferrari la protagonista assoluta nell’ultima giornata di test per la Formula 1 a Barcellona. Se consideriamo poi quanto fatto in pista ieri al Montmelò ecco che i riflettori saranno ancora una volta anche della Mercedes, che pur con qualche intoppo in settimana, ha dato buona prova di sé sia sotto le mani di Bottas che di Hamilton. Dovremmo poi tenere d’occhio anche Haas, Red bull e Racing point che ieri hanno registrato alcuni problemi meccanici di difficile risoluzione. Chi invece non ha deluso le attese sull’affidabilità è stata la Renault di Ricciardo e l’Alfa Romeo Sauber: le due scuderia hanno invece brillato sia sul giro veloce che nella graduatoria dei giri percorsi e ci attendiamo grandi cose per l’inizio della stagione.



© RIPRODUZIONE RISERVATA