Griglia di partenza Formula 1/ Gp Australia 2019: prima fila Mercedes, Vettel 3°

La griglia di partenza di Formula 1 per il Gran Premio d’Australia 2019, primo appuntamento della nuova stagione, vede il netto predominio da parte della Mercedes, che forse nei test invernali si era nascosta, ma quando si comincia a fare sul serio non ha lasciato scampo ai rivali, Ferrari in primis. Ecco dunque Lewis Hamilton in pole position davanti al compagno di squadra Valtteri Bottas, per una prima fila tutta Mercedes: 1’20”486 il miglior tempo di Hamilton, 1’20”598 per il pilota finlandese. Decisamente più lontani tutti gli altri, a partire da Sebastian Vettel che con la Ferrari ha ottenuto il terzo miglior tempo ma in 1’21”190, dunque a circa sette decimi da Hamilton, distacco decisamente pesante per il tedesco. Quarta posizione per Max Verstappen, in seconda fila dunque si schierano i due principali pericoli per la supremazia della Mercedes: 1’21”320 per l’olandese della Red Bull, staccato di 130 millesimi da Vettel. Charles Leclerc occupa invece la quinta posizione con il tempo di 1’21”442, dunque nella prima qualifica della sua carriera con la Ferrari il giovane pilota monegasco non è riuscito a mettersi davanti a Verstappen, ma di certo la delusione è Pierre Gasly, che con la seconda Red Bull è appena diciassettesimo, fuori già nel Q1 a causa anche di una errata strategia da parte del team, che non lo ha mandato fuori nei minuti decisivi.

GRIGLIA DI PARTENZA FORMULA 1: ALLE SPALLE DEI BIG

Scorrendo la griglia di partenza del Gran Premio d’Australia di Formula 1, sicuramente va promossa a pieni voti la Haas-Ferrari, che ha ottenuto il sesto e il settimo posto con Romain Grosjean e Kevin Magnussen, candidandosi così ad essere la quarta forza del gruppo a Melbourne dietro alle tre big, guadagnando naturalmente una posizione a causa dell’assenza di Gasly dai dieci. Bravissimo il debuttante Dando Norris che ha portato la McLaren all’ottavo posto, mentre il suo compagno di squadra Carlos Sainz jr è stato eliminato già nel Q1 e non è andato oltre il diciottesimo posto. Nei primi dieci anche Kimi Raikkonen, nono alla sua prima gara con l’Alfa Romeo, ed infine Sergio Perez con la Racing Point. Bocciate le Renault, entrambe fuori nel Q2: Nico Hulkenberg undicesimo e Daniel Ricciardo dodicesimo. Da annotare poi il quattordicesimo posto di Antonio Giovinazzi con la seconda Alfa Romeo, la Williams conferma la crisi e occupa l’ultima fila, con George Russell 19° e il rientrante Robert Kubica tristemente ultimo.

POS NO DRIVER CAR Q1 Q2 Q3 LAPS 1 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:22.043 1:21.014 1:20.486 18 2 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:22.367 1:21.193 1:20.598 19 3 5 Sebastian Vettel FERRARI 1:22.885 1:21.912 1:21.190 16 4 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 1:22.876 1:21.678 1:21.320 17 5 16 Charles Leclerc FERRARI 1:22.017 1:21.739 1:21.442 17 6 8 Romain Grosjean HAAS FERRARI 1:22.959 1:21.870 1:21.826 17 7 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:22.519 1:22.221 1:22.099 18 8 4 Lando Norris MCLAREN RENAULT 1:22.702 1:22.423 1:22.304 21 9 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:22.966 1:22.349 1:22.314 17 10 11 Sergio Perez RACING POINT BWT MERCEDES 1:22.908 1:22.532 1:22.781 15 11 27 Nico Hulkenberg RENAULT 1:22.540 1:22.562 10 12 3 Daniel Ricciardo RENAULT 1:22.921 1:22.570 12 13 23 Alexander Albon SCUDERIA TORO ROSSO HONDA 1:22.757 1:22.636 14 14 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:22.431 1:22.714 14 15 26 Daniil Kvyat SCUDERIA TORO ROSSO HONDA 1:22.511 1:22.774 13 16 18 Lance Stroll RACING POINT BWT MERCEDES 1:23.017 6 17 10 Pierre Gasly RED BULL RACING HONDA 1:23.020 6 18 55 Carlos Sainz MCLAREN RENAULT 1:23.084 6 19 63 George Russell WILLIAMS MERCEDES 1:24.360 9 20 88 Robert Kubica WILLIAMS MERCEDES 1:26.067 8

