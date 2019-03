Classifica Formula 1/ Mondiale Piloti e Costruttori 2019: si parte dal Gp Australia

Che volto assumerà la classifica Formula 1 dopo il Gp Australia 2019 che oggi a Melbourne apre la nuova stagione? La curiosità è grande, ma naturalmente non potranno ancora essere indicazioni del tutto chiare per il Mondiale Piloti e il Mondiale Costruttori, dal momento che questo Gran Premio d’Australia sarà appena la prima gara su un totale di ben 21 in calendario, una stagione lunghissima che terminerà il 1° dicembre ad Abu Dhabi, fra ben otto mesi e mezzo. Negli ultimi due anni a Melbourne ha sempre vinto la Ferrari con Sebastian Vettel ma i Mondiali poi sono andati a Lewis Hamilton, per la Rossa dunque è meglio ricordare i successi di Kimi Raikkonen nel 2007 e i tanti trionfi di Michael Schumacher nel 2000, 2001, 2002 e 2004, tutte stagioni nelle quali poi la Ferrari ha chiuso al primo posto la stagione nella classifica Formula 1, sia nel Mondiale Piloti sia nel Mondiale Costruttori. Naturalmente è sempre meglio cominciare vincendo, ma il calendario sempre più lungo riduce l’incidenza di una buona partenza nell’economia dell’intera stagione.

CLASSIFICA FORMULA 1: L’ANNO SCORSO E LA SORPRESA

Parlando della classifica Formula 1, posiamo dunque dare come indicazione di base le graduatorie del 2018, quando hanno fatto festa Lewis Hamilton e la Mercedes. Nella classifica Piloti l’inglese chiuse a quota 408 punti, nettamente davanti a Sebastian Vettel, secondo a quota 320 davanti al compagno di squadra Kimi Raikkonen, terzo con 251 punti e davanti per pochissimo sia a Max Verstappen sia a Valtteri Bottas, rispettivamente quarto e quinto con 249 e 247 punti. Gerarchie abbastanza chiare anche nella classifica Costruttori: 655 punti per la Mercedes, seguita dalla Ferrari a quota 571 e della Red Bull con 419 punti, lontanissimi tutti gli altri a partire dalla Renault, quarta con 122 punti. Bisogna però sottolineare anche una importante novità che caratterizzerà la classifica di Formula 1 per la stagione 2019, cioè l’assegnazione di un punto per chi stabilirà il giro più veloce in gara. Più che una novità sarebbe a dire il vero un ritorno al passato, dal momento che già dal 1950 al 1959 veniva dato un punto all’autore del giro più veloce in gara. Da notare che però questo punto bonus verrà assegnato solamente se l’autore del giro più veloce si classificherà fra i primi dieci che prendono punti anche per il piazzamento, questo per evitare che piloti ormai fuori dai giochi montino negli ultimissimi giri le gomme più morbide alla caccia almeno di quel punto. Insomma, dovrà essere un giro veloce “vero” e diventerà una interessante variabile in più, perché al termine del Mondiale saranno ben 21 i punti in palio per i giri veloci.

