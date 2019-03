Diretta Formula 1/ Streaming video, gara live: vincitore e podio (Gp Australia 2019)

La gara della Formula 1 per il Gran Premio d’Australia 2019 sul circuito di Melbourne sarà trasmessa in diretta tv e streaming come ormai è tradizione da qualche anno su Sky Sport F1 HD, il canale numero 207 della piattaforma satellitare Sky, che per la settima stagione consecutiva detiene i diritti per trasmettere tutti gli appuntamenti della Formula 1 (clicca qui per il dettaglio della griglia di partenza del Gran Premio di Formula 1 di Melbourne). Per il Gran Premio d’Australia – molto atteso in quanto il primo del nuovo Mondiale – la programmazione riserva notizie da sapere anche per chi non è abbonato Sky, infatti su Tv8 la corsa non sarà visibile in tempo reale, che sarà disponibile comunque in differita a orari tutto sommato migliori di quelli effettivi. Sarà dunque una domenica da non perdere, perché il duello tra Ferrari e Mercedes ricomincerà a vivere e perché Melbourne ci darà i primi verdetti della nuova stagione.

STREAMING FORMULA 1 GP AUSTRALIA 2019: GLI ORARI

Per quanto riguarda gli orari, il programma di oggi, domenica 17 marzo, sarà logicamente condizionato dalle dieci ore di fuso orario che separano l’Italia dall’Australia: la partenza della gara avrà luogo alle ore 6.10 italiane (16.10 locali). Anche quest’anno la telecronaca di tutti gli eventi è affidata a Carlo Vanzini, affiancato da una schiera di commentatori tecnici d’eccezione tra cui Marc Gené. Inviata ai box sarà Mara Sangiorgio, la rubrica Paddock Live che farà da filo conduttore alla giornata sarà affidata come di consueto a Federica Masolin, mentre Matteo Bobbi sarà l’uomo degli approfondimenti dalla Sky Sport Tech Room. La Formula 1 è visibile in 4K HDR grazie a Sky Q, per vivere le gare con una definizione talmente simile a quella dell’occhio umano da dare la sensazione di essere in pista. Inoltre, gli abbonati avranno anche l’occasione di seguire le prove di Formula 1 in streaming video tramite l’applicazione Sky Go.

GLI APPUNTAMENTI IN CHIARO

Per quanto riguarda la tv in chiaro, come abbiamo detto questo è un weekend non visibile in tempo reale anche in chiaro, la gara si potrà dunque vedere su Tv8 solamente in differita alle ore 14.00, orario che comunque potrà tornare comodo a tutti coloro che alle 6.10 non potranno o non vorranno mettersi davanti a un televisore. Le emozioni del Gran Premio d’Australia 2019 saranno dunque garantite in tempo reale da Melbourne solamente agli abbonati Sky. Infine vi indichiamo i riferimenti del Mondiale su Twitter, gli account ufficiali @Formula 1 e @F1, oltre alla pagina Facebook F1, che potranno essere particolarmente preziosi anche in questa giornata senza immagini in chiaro.

DIRETTA FORMULA 1: IL PUNTO DOPO LE QUALIFICHE

Verso la diretta Formula 1 del Gran Premio d’Australia, ecco che la gara di Melbourne avrà un favorito d’obbligo in Lewis Hamilton: il campione del Mondo in carica della Formula 1 ha dominato le qualifiche disputate ieri sul circuito di Albert Park. I distacchi parlano chiaro: la Mercedes ha dominato e solamente il compagno di squadra Valtteri Bottas ha contenuto il distacco da Hamilton, ma è legittimo avere dubbi sul fatto che il finlandese possa davvero contrastare Hamilton. I pericoli per Lewis dunque dovrebbero arrivare soprattutto dalla seconda fila, dove partiranno uno di fianco all’altro Sebastian Vettel e Max Verstappen, sperando innanzitutto che non ci siano in vista nuove scintille alla partenza. Vettel comunque era terzo anche l’anno scorso in partenza e poi vinse, per la Ferrari questo potrebbe essere un buon auspicio, sperando che possa fare bene anche Charles Leclerc, che scatterà invece dalla quinta casella – anche se naturalmente c’è il rischio di una fuga di Hamilton “protetto” dallo scuderia Bottas. Vanno segnalate le ottime posizioni di partenza per le due Haas-Ferrari: complimenti alla scuderia americana e ai suoi piloti Romain Grosjean e Kevin Magnussen, che si candidano a una gara da protagonisti così come il volto nuovo Lando Norris, ottavo con la McLaren davanti a Kimi Raikkonen, del quale potrebbe essere figlio (hanno 20 anni di differenza).

LE NOVITA’ DELLA NUOVA STAGIONE DELLA FORMULA 1

All’inizio di un nuovo Mondiale, è giusto anche ricordare cosa cambia nella Formula 1 di quest’anno. Quest’inverno ci sono stati molti cambiamenti negli organici delle scuderie, con l’unica eccezione della Mercedes: sappiamo bene che la Ferrari al fianco di Sebastian Vettel schiera Charles Leclerc, mentre Kimi Raikkonen è passato alla Sauber ora Alfa Romeo a tutti gli effetti, insieme ad Antonio Giovinazzi, che riporta finalmente una presenza italiana in Formula 1 dopo troppi anni di vuoto. Novità anche in casa Red Bull, con Pierre Gasly al fianco di Max Verstappen al posto di Daniel Ricciardo, passato alla Renault con Nico Hulkenberg. La McLaren schiera il debuttante Lando Norris ma ha salutato Fernando Alonso, che mancherà moltissimo a tutti gli appassionati di Formula 1. In compenso è tornato Robert Kubica, che però dovrà fare i conti con gli enormi limiti di competitività della sua Williams. A livello regolamentare la novità più significativa sarà sicuramente l’attribuzione di un punto in classifica al pilota che farà registrare il giro più veloce in gara, a patto che termini fra i primi dieci: ulteriore motivo d’interesse, a fine anno questi punti potrebbero anche risultare decisivi. Altra novità importante della Formula 1 è quella relativa alle gomme: le mescole da asciutto saranno solamente cinque, indicate con sigle da C1 (la più dura) a C5 (la più morbida). Per ogni gara ce ne saranno tre a disposizione: a Melbourne saranno C2, C3 e C4. In ogni caso, la più dura verrà identificata come Hard e avrà la banda di colore bianco, l’intermedia (Medium) sarà di colore giallo e la più morbida (Soft) sarà rossa, a prescindere da quale sia effettivamente la mescola, con la C3 che potrebbe addirittura essere ciascuna delle tre a seconda del circuito. Fin qui la panoramica su ciò che potrebbe cambiare, adesso però mettiamoci comodi, perché è arrivato il momento tanto atteso in cui sarà la pista ad emettere il suo verdetto inappellabile: la diretta Formula 1 della gara del Gran Premio d’Australia 2019 sul circuito di Melbourne sta per cominciare…



© RIPRODUZIONE RISERVATA