Mick Schumacher con Ferrari/ F1, esordio nei test in Bahrain: poi guiderà Alfa Romeo

Mick Schumacher a bordo della Ferrari SF90 per i prossimi test di Formula 1 in Bahrain. Il figlio del grande Michael, secondo Motorsport, non girerà solo a bordo dell’Alfa Romeo, ma avrà modo anche di cimentarsi sulla monoposto di Sebastian Vettel e Charles Leclerc. La sessione in questione è quella prevista dopo la seconda gara della stagione, quella in cui i team sono tenuti a far provare i giovani piloti. Non c’è ancora la conferma ufficiale riguardo Mick Schumacher e la Ferrari, ma così il figlio del sette volte iridato riporterebbe il nome Schumacher su una vettura della Scuderia di Maranello, dopo i cinque Mondiali vinti dal padre tra il 2000 e il 2004. Dovrebbe girare il 2 aprile sulla Rossa, mentre il giorno dopo con il team diretto da Frederic Vasseur. Nello stesso weekend è in programma la prima prova stagionale del campionato di F2 che Schumi jr correrà con la Prema. Mick Schumacher comunque fa parte della Ferrari Driver Academy e l’anno scorso ha vinto il campionato europeo di Formula 3.

MICK SCHUMACHER CON FERRARI NEI TEST IN BAHRAIN

Si profila un importante esordio sulla Ferrari per Mick Schumacher, prima di quello nel campionato di Formula 2 che partirà proprio nel prossimo fine settimana. Manca solo l’ufficialità, ma come riportato da Sky Sport sembra certo che il figlio di Michael girerà sulla SF90 prima di salire a bordo dell’Alfa Romeo C38. Il percorso del giovane pilota si sta sviluppando rapidamente, infatti il suo esordio in Ferrari fa già sognare i tifosi. Una notizia del tutto inaspettata: non ci si aspettava che Mick cominciasse proprio dalla Ferrari alla prima occasione della stagione. Si tratta dunque di un lavoro di avvicinamento importante, soprattutto a livello fisico e mentale, per la prima gara della stagione in Formula 1 e poi l’esordio su una F1 dopo che aveva girato a Spa nel 2017 con la Benetton B194 con cui il padre aveva vinto il primo Mondiale di Formula 1 nel 1994. Insomma, i tifosi della Scuderia di Maranello possono cominciare a sognare…

