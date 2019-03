Charles Leclerc e Ferrari da urlo/ F1, prima pole e record per il Piccolo Principe

Tra Sebastian Vettel e Lewis Hamilton la spunta Charles Leclerc. È lui il più veloce nelle qualifiche del GP del Bahrain di Formula 1. Il giovane pilota della Ferrari ha conquistato la prima pole position della sua carriera nel suo secondo GP con la Rossa. Il monegasco ha stampato il tempo record di 1’27”866, precedendo l’altra SF90 di Vettel, a tre decimi. Più staccate le Mercedes di Hamilton e Bottas, quinto Verstappen con la Red Bull. Insomma, una giornata storica quella vissuta sul tracciato di Sakhir: Leclerc promette davvero bene. Ma come ha ricordato nel post-qualifiche non si ottengono punti oggi. Per ora comunque è diventato il più giovane della storia della Ferrari a ottenere una pole: ha battuto infatti Jacky Ickx. Ed è il secondo di tutto la Formula 1. Forse non è casuale il fatto che la sua qualifica record faccia seguito a quella conquistata da Sebastian Vettel lo scorso anno in 1’27”598. I tifosi della Ferrari esultano e sperano che questo risultato di Charles Leclerc serva anche a mettere un po’ di pepe sulla coda del compagno di scuderia.

LECLERC E FERRARI DA URLO IN BAHRAIN

Il Piccolo Principe di Montecarlo è davanti a tutti, anche al suo “capitano” Sebastian Vettel per una prima fila tutta Ferrari. Proprio come l’anno scorso, quando Seb vinse ma Kimi Raikkonen fu costretto al ritiro. Tra Charles Leclerc e il tedesco ci sono 238 millesimi che significano tanto. Serviva un sabato così alla Scuderia di Maranello per cancellare l’incubo australiano. Leclerc, 21 anni e con un futuro brillante davanti a sé, ha fatto un capolavoro sui cordoli nel deserto del Bahrain mettendo tutti in fila dietro a sé nella griglia di partenza. E ora chi lo ferma più? Sarà interessante anche scoprire la strategia della Ferrari per domani. Intanto il monegasco esulta in italiano: «Siamo grandissimi, macchina stupenda». E incassa i complimenti di Vettel: «Non è stata la mia miglior giornata, ma anche se lo fosse stata, sarebbe stato difficile battere Leclerc», ha dichiarato nella conferenza stampa post-qualifiche. Dichiarazioni tutt’altro che di cortesia, ma che certificano il talento di un pilota che domani dovrà assolutamente confermarsi in pista.





