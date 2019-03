Diretta Formula 1/ Streaming video e qualifiche live: pole e tempi (Gp Bahrain 2019)

La Formula 1 è in diretta anche oggi, sabato 30 marzo: grande appuntamento con le qualifiche del Gran Premio del Bahrain 2019 sul circuito di Sakhir, sede del secondo Gp del Mondiale di quest’anno, che determineranno la griglia di partenza e la pole position della gara di domani sulla pista a poca distanza dalla capitale Manama, ma di fatto già nel deserto. Diamo per prima cosa tutte le informazioni utili per seguire nel migliore dei modi le sessioni di oggi. Le qualifiche della Formula 1 per il Gran Premio del Bahrain 2019 sul circuito di Sakhir saranno trasmesse in tv e streaming come ormai è tradizione da qualche anno su Sky Sport F1 HD, il canale numero 207 della piattaforma satellitare Sky, che per la settima stagione consecutiva detiene i diritti per trasmettere tutti gli appuntamenti della Formula 1. Per il Gran Premio del Bahrain, che sarà il secondo del nuovo Mondiale, la programmazione riserva notizie da sapere anche per chi non è abbonato Sky, infatti su Tv8 non saranno visibili in tempo reale le qualifiche, che saranno visibili comunque in differita a differenza della FP3. Sarà dunque un sabato da non perdere, perché il duello tra Ferrari e Mercedes ricomincerà dopo la falsa partenza della Rossa a Melbourne, dunque Vettel e Leclerc sono già attesi al riscatto a Sakhir.

STREAMING FORMULA 1 GP BAHRAIN 2019: GLI ORARI

Per quanto riguarda gli orari, il programma di oggi, sabato 30 marzo, sarà logicamente condizionato dalle due ore di fuso orario che separano l’Italia dal Bahrain, ma soprattutto dal fatto che a Sakhir si corre in notturna: le prove libere FP3 che aprono il sabato avranno inizio alle ore 13.00 italiane (15.00 locali), mentre la decisiva sessione delle qualifiche avrà inizio alle ore 16.00, quando a Sakhir saranno invece già le 18.00. Anche quest’anno la telecronaca di tutti gli eventi è affidata a Carlo Vanzini, affiancato da una schiera di commentatori tecnici d’eccezione tra cui Marc Gené. Inviata ai box sarà Mara Sangiorgio, la rubrica Paddock Live che farà da filo conduttore alla giornata sarà affidata come di consueto a Federica Masolin, mentre Matteo Bobbi sarà l’uomo degli approfondimenti dalla Sky Sport Tech Room. La Formula 1 è visibile in 4K HDR grazie a Sky Q, per vivere le gare con una definizione talmente simile a quella dell’occhio umano da dare la sensazione di essere in pista. Inoltre, gli abbonati avranno anche l’occasione di seguire le prove di Formula 1 in streaming video tramite l’applicazione Sky Go.

GLI APPUNTAMENTI IN CHIARO

Per quanto riguarda la tv in chiaro, come abbiamo detto questo sarà un weekend non visibile in tempo reale anche in chiaro, qualifiche e gara si potranno dunque vedere su Tv8 – la FP3 invece è esclusa e sarà visibile esclusivamente su Sky – solamente in differita alle ore 21.30, orario che comunque consentirà la ribalta della prima serata alla Formula 1 nel suo secondo atto stagionale. Le emozioni delle qualifiche del Gran Premio del Bahrain 2019 saranno dunque garantite in tempo reale da Sakhir solamente agli abbonati Sky. Infine vi indichiamo i riferimenti del Mondiale su Twitter, gli account ufficiali @Formula 1 e @F1, oltre alla pagina Facebook F1, che potranno essere particolarmente preziosi anche in questa giornata.

IL PUNTO DOPO LE PROVE LIBERE

Il weekend della Formula 1 naturalmente è cominciato ieri con la diretta delle prime due sessioni delle prove libere. Eccellenti indicazioni per la Ferrari dalla prima sessione FP1, che Maranello ha letteralmente dominato grazie al primo posto di Charles Leclerc davanti a Sebastian Vettel – per la prima volta in carriera il giovane monegasco ottiene la migliore prestazione in un turno del weekend di gara della Formula 1. Ferrari dominante, tanto che Leclerc ha inflitto quasi un secondo al terzo classificato, cioè Valtteri Bottas, che si è comunque preso la soddisfazione di precedere ancora una volta il compagno di squadra Lewis Hamilton, dunque sia in Ferrari sia in Mercedes il venerdì era cominciato con il teorico scudiero davanti al capitano designato. Al quinto e al sesto posto le due Red Bull, a conferma di gerarchie molto chiare, ma per le ‘lattine’ ecco Max Verstappen davanti a Pierre Gasly, rispettando dunque le gerarchie interne. Ancora migliore però il quadro dopo la FP2, che ha confermato le due Ferrari davanti a tutti con un eccellente margine di vantaggio, sia pure inferiore a quello della FP1. Sebastian Vettel è tornato davanti a Charles Leclerc e ha inflitto sei decimi a Lewis Hamilton e sette a Valtteri Bottas nella sessione più significativa, perché in notturna come saranno oggi le qualifiche e domani la gara. Insomma, al momento la Ferrari è da considerare la vettura da battere, favorita per pole position e vittoria: il weekend è ancora lungo, ma le difficoltà dell’Australia sembrano lontanissime…

DIRETTA FORMULA 1, GP BAHRAIN 2019: LA STORIA A SAKHIR

Prima di tuffarci sull’attualità della diretta Formula 1 e in particolare sulle qualifiche, anche se Sakhir è un tracciato dove in gara si potrebbe sorpassare più che altrove, diamo adesso uno sguardo alla storia del Gp Bahrain. Questa gara fece il suo debutto nel calendario del Mondiale di Formula 1 nel 2004, con la vittoria di Michael Schumacher in una stagione dominata dal tedesco e dalla Ferrari. Nelle due stagioni successive ecco però la doppietta di Fernando Alonso al volante della Renault, nei Mondiali dei titoli iridati dello spagnolo (2005 e 2006). Nel 2007 e 2008 riecco vincente la Ferrari, in entrambi i casi per merito di Felipe Massa. Dopo la parentesi del 2009, anno decisamente anomalo che vide il successo di Jenson Button e della Brawn Gp sia in Bahrain sia a fine anno, nel 2010 tornano protagonisti Alonso e Massa, che regalarono alla Ferrari una memorabile doppietta nel primo Gran Premio dello spagnolo al volante di una Rossa. Dopo una pausa forzata nel 2011, quando la corsa fu annullata a causa della travagliata situazione politica del Paese mediorientale, coinvolto nella cosiddetta Primavera araba, ecco nel 2012 la prima di due vittorie consecutive di Sebastian Vettel con la Red Bull. Dopo Seb, ecco un’altra doppietta: quella di Lewis Hamilton nel 2014 e nel 2015. Per la Mercedes possiamo invece parlare di tripletta, perché nel 2016 vinse Nico Rosberg, che proprio grazie ad un inizio trionfale avrebbe infine strappato al compagno di squadra il titolo iridato. Negli ultimi due anni però sono tornati dominanti Sebastian Vettel e la Ferrari, che hanno vinto a Sakhir sia nel 2017 sia nel 2018: il pilota tedesco è dunque il più vincente in Bahrain con quattro successi davanti ad Alonso, tre volte in trionfo a Sakhir. Quanto ai costruttori, questa è una pista certamente gradita alla Ferrari, che vi ha vinto ben sei volte. Da segnalare che a partire dal 2014 si gareggia in notturna, innovazione voluta per celebrare il decennale del debutto e il 900° GP della storia del mondiale di Formula 1, confermata poi anche nelle stagioni successive. Adesso però non è più il tempo delle parole e dei numeri, perché la battaglia per la griglia di partenza sta finalmente per cominciare. Allora mettiamoci comodi: la diretta delle qualifiche e della FP3 del Gran Premio del Bahrain 2019 di Formula 1 a Sakhir sta per cominciare…



