Diretta Formula 2/ Streaming video gara 1: Schumacher all’esordio (Gp Bahrain 2019)

La formula 2 torna in diretta per il Gran premio del Bahrain, prima prova inaugurale del mondiale 2019: il 30 e 31 marzo quindi verranno assegnati i primi punti per la classifica iridata e gli appassionati sono impazienti di vedere in pista al Sakhir i propri beniamini. Sono tanti i protagonisti che non vediamo l’ora di vedere al volante, dal figlio di Michael Schumacher Mick, a Luca Ghiotto fino a Giuliano Alesi, figlio dell’ex pilota Jean Alesi e la colombiana Tatiana Calderon, tester pure del team di Formula 1 dell’Alfa Romeo. Il banco di prova quindi è ben speciale e lo sono pure i personaggi chiamati a competere al circuito del Sakhir, e dove figurano ben 8 rookie su 20 piloti. Ci attende quindi un esordio di stagione del Mondiale di F2 più che mai avvincente: vediamo quindi come sarà possibile seguire in diretta la Formula 2 oggi 30 marzo. Come al solito la giornata del sabato sarà riservata alla prima gara, che facendo il giusto calcolo con le ore di fuso orario tra Bahrain e Italia, avrà inizio alle ore 11,10.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL GP BAHRAIN 2019

Rendiamo subito noto a tutti gli appassionati che la prima gara, attesa oggi alle ore 11,10 per il Gran premio del Bahrain di Formula 2, sarà in diretta tv sulla piattaforma satellitare di Sky, che per questa stagione ha acquistato i diritti televisivi per il secondo campionato di formula. Tutti gli abbonati quindi potranno seguire la prova del Sahkir in diretta tv al canale Sky Sport Formula 1, al numero 207 del telecomando. Sarà quindi garantita anche la diretta streaming video della prima prova, (come pure della gara di domani), tramite la ben nota app Sky Go, disponibile per Pc, tablet e smartphone.

DIRETTA FORMULA 2, GP BAHRAIN: I PROTAGONISTI PIU’ ATTESI

Siamo al via della stagione 2019 della formula 2 e al Gp del Bahrain, primo banco di prova, sono parecchi i nomi che dovremmo tenere d’occhio. Come annunciato prima, sono poi tanti i volti nuovi di questa stagione, ma tra i tanti nomi spicca ovviamente quello di Mick Schumacher, figlio di Michael, campionissimo della Formula 1. Le attese intorno al giovane sono parecchio alte, anche perché grandi cose ha fatto finora in carriera in altre categorie: siamo davvero impazienti di vederlo mettersi alla prova in Formula 2 con il team della Prema (assieme a Sean Gelael), seguendo le orme del padre. Mick Schumacher però guarda già oltre, nonostante la sua giovanissima età: essendo un pilota della Ferrari Driver Academy già il prossimo 2 e 3 aprile lo vedremo tra i grandi della formula 1 per una due giorni di test, tra la Ferrari e l’Alfa Romeo. Tornando però alla gara di oggi per il Gp del Bahrain, sappiamo bene che il giovane talento tedesco non sarà l’unico nome da tenere d’occhio: la concorrenza è tanta e molto forte. Dovremo quindi attendere solo la bandiera a scacchi per decretare il vincitore.



