Classifica Formula 1/ Mondiale Piloti e Costruttori 2019: oggi il Gp Bahrain

Che volto assumerà la classifica Formula 1 dopo il Gp Bahrain 2019 che oggi sul circuito di Sakhir sarà il secondo atto della nuova stagione? Due settimane fa in Australia abbiamo avuto la sorpresa della vittoria di Valtteri Bottas, che di conseguenza si presenta in Bahrain da primo nella classifica Piloti, per di più con un bottino di ben 26 punti perché Bottas a Melbourne conquistò anche il punto bonus previsto per l’autore del giro veloce in gara. Un dominio totale da parte del finlandese che è dunque con pieno merito il leader del Mondiale Piloti, mentre la Mercedes domina nella classifica Costruttori dal momento che al secondo posto si era classificato Lewis Hamilton, per una doppietta (sia pure a parti invertite rispetto a quanto succede più di frequente) che ha portato 44 punti alla Casa di Stoccarda. Naturalmente però sarà interessante scoprire come potranno evolvere i rapporti di forza in casa Mercedes: se Bottas continuerà a fare bene, sarà difficile fargli accettare ancora una volta il ruolo di semplice scudiero per Hamilton.

CLASSIFICA FORMULA 1, LA FERRARI E LA RED BULL

La classifica Formula 1 ha già assunto un volto abbastanza chiaro, per quanto possa essere indicativo un solo Gran Premio finora disputato su 21 in programma. La Mercedes già in fuga, Ferrari e Red Bull ad inseguire. Nella classifica Piloti il primo inseguitore è Max Verstappen, che a Melbourne era salito sul terzo gradino del podio ottenendo così 15 punti e lasciando al quarto e al quinto posto le due Ferrari di Sebastian Vettel e Charles Leclerc, che di conseguenza hanno raccolto rispettivamente 12 e 10 punti. Nel Costruttori invece la seconda forza è la Ferrari con 22 punti, perché la Red Bull paga un Pierre Gasly fuori dai punti a causa dell’errore strategico del team nelle qualifiche, che gli è costato il taglio già nel Q1, ma naturalmente a Maranello non possono essere contenti di avere appena la metà dei punti della Mercedes e urge dare subito un segnale chiaro di riscossa. Il “resto del mondo” punta invece al quarto posto nella Classifica Costruttori, al momento appannaggio della Haas grazie agli 8 punti di Kevin Magnussen, sesto in Australia.

CLASSIFICA MONDIALE PILOTI F1 2019

1. Valtteri Bottas (Mercedes) 26 punti

2. Lewis Hamilton (Mercedes) 18 punti

3. Max Verstappen (Red Bull) 15 punti

4. Sebastian Vettel (Ferrari) 12 punti

5. Charles Leclerc (Ferrari) 10 punti

6. Kevin Magnussen (Haas) 8 punti

7. Nico Hulkenberg (Renault) 6 punti

8. Kimi Raikkonen (Alfa Romeo) 4 punti

9. Lance Stroll (Racing Point) 2 punti

10. Daniil Kvyat (Toro Rosso) 1 punto

CLASSIFICA MONDIALE COSTRUTTORI F1 2019

1. Mercedes 44 punti

2. Ferrari 22 punti

3. Red Bull 15 punti

4. Haas 8 punti

5. Renault 6 punti

6. Alfa Romeo 4 punti

7. Racing Point 2 punti

8. Toro Rosso 1 punto



