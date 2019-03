VIDEO INCIDENTI FERRARI/ Leclerc tradito dal motore, Vettel perde l’ala (e se stesso)

Doveva essere doppietta, invece è stato doppio disastro per la Ferrari. I video degli incidenti (che trovate in fondo alla pagina) faranno male per diverso tempo. Charles Leclerc, che ha dominato nel weekend del GP del Bahrain, ha visto sfumare quella che sarebbe stata una vittoria pazzesca (e meritata), la prima con la Scuderia di Maranello. Sebastian Vettel, che sembrava avere più ritmo di Lewis Hamilton e la chance di potersi giocare la vittoria con il compagno di squadra, è stato invece protagonista di un testacoda e poi ha visto esplodere l’ala anteriore. Due problemi inaspettati e inspiegabili che hanno spianato la strada alle Mercedes. Nel momento più esaltante per le Ferrari è cominciato l’incubo. Al 38esimo giro Hamilton attacca e supera Vettel, il quale nel corpo a corpo va in testacoda e danneggia la sua SF90. Nel ripartire perde l’ala anteriore nel rettilineo, quindi è costretto al pit stop per cambiare il musetto. Ma il vero disastro deve ancora arrivare, perché a undici giri dalla fine il motore abbandona Leclerc. E il sogno si trasforma in un incubo per il giovane pilota.

VIDEO INCIDENTI: LECLERC TRADITO DALLA FERRARI, VETTEL…

Sul volante appare il messaggio “Engine”. Proprio quando Charles Leclerc aveva la gara in pugno, il motore Ferrari lo tradisce. “Oh mio Dio, cosa sta succedendo?”, urla il monegasco nel team radio. Non può fare nulla, se non vedere Lewis Hamilton e Valtteri Bottas sorpassarlo. I problemi sono alla MGU-H: in pratica il ferrarista gira senza componente ibrida. Una sofferenza incredibile, perché nel finale si avvicina pure Max Verstappen. Lo “salva” l’ingresso della Safety Car, che congela la situazione. Poi però rientra ai box all’ultimo giro, regalando altri secondi di ansia ai ferraristi che devono sperare che Leclerc riesca a tagliare il traguardo prima del pilota della Red Bull. Ce la fa, ma la delusione è cocente. “Mi dispiace, non so cosa dire. Abbiamo fatto una gara stupenda”, dice ai box. Ha poco da festeggiare Hamilton, che infatti dopo essere uscito dalla Mercedes lo cerca per abbracciarlo. “Peccato per Charles, ha fatto davvero una grande gara”. Perdere con la Mercedes ci può stare, non è casuale il successo degli ultimi anni, ma dopo aver dominato nel weekend fa male. Bisognerà analizzare meglio l’aspetto dell’affidabilità in chiave Mondiale, perché si perdono punti importanti. E bisognerebbe confrontarsi con Vettel, alle prese con un errore rivisto diverse volte nella stagione passata. Le sfide dovrebbe motivarlo, non innervosirlo. Leclerc invece deve meditare la “vendetta”, siamo certi che sarà dolce.

Signore e signori @Charles_Leclerc . Chiudere con un “debriefing” così non è una cosa per un ragazzo della sua età.Ha una maturità sconvolgente. Sa che farà grandi cose e le farà in rosso. Gara difficile x tutti, serve digerirla come lui. #EssereFerrari #F1 #BahrainGP #SkyMotori pic.twitter.com/OKxSrbunHa — Alex Brunetti (@deadlinex) 31 marzo 2019





