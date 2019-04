Diretta Formula 1/ Streaming video SKY prove libere: tempi, classifica (Gp Cina 2019)

La diretta della Formula 1 oggi ci riserverà le prime due sessioni di prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio di Cina 2019 sul circuito di Shanghai, terzo appuntamento del Mondiale di Formula 1. Si riaccendono i motori dopo due settimane, la Mercedes è già in fuga ma la Ferrari ha dimostrato di essere molto competitiva, semmai con qualche problema in termini di affidabilità: il duello dunque è possibile, a patto naturalmente di non perdere altro terreno. Per vivere al meglio la diretta Formula 1 andiamo però adesso a scoprire subito gli orari del venerdì, che a dire il vero saranno molto condizionati dalle sei ore di fuso orario che separano l’Italia da Shanghai. Di conseguenza, le prime prove libere FP1 avranno inizio quando da noi saranno appena le ore 4.00 della notte fra giovedì 11 e venerdì 12, mentre l’appuntamento con la FP2 sarà alle ore 8.00 – nella metropoli cinese saranno invece rispettivamente le 10.00 e le 14.00. Le prove libere FP1 e FP2 di Formula 1 del Gran Premio di Cina 2019 sul circuito di Shanghai saranno trasmesse come ormai è tradizione da qualche anno su Sky Sport F1 HD, il canale numero 207 della piattaforma satellitare Sky, che per la settima stagione consecutiva detiene i diritti per trasmettere tutti gli appuntamenti della Formula 1 e garantirà anche lo streaming della Formula 1 tramite Sky Go. Le sessioni del venerdì saranno visibili solo su Sky, in chiaro qualifiche e gara nei prossimi giorni non saranno questa volta visibili in tempo reale: gli appassionati non abbonati non avranno oggi immagini su Tv8, ma ora vediamo dunque che cosa ci attenderà in questa giornata nella metropoli cinese, con la Ferrari a inseguire la Mercedes.

STREAMING FORMULA 1 GP CINA 2019: LA PROGRAMMAZIONE

Anche quest’anno la telecronaca di tutti gli eventi è affidata a Carlo Vanzini, affiancato da una schiera di commentatori tecnici d’eccezione tra cui Marc Gené. Inviata ai box sarà Mara Sangiorgio, mentre la rubrica Paddock Live che farà da filo conduttore alla giornata sarà affidata come di consueto a Federica Masolin e Matteo Bobbi sarà l’uomo della Sky Sport Tech Room. La Formula 1 è visibile in 4K HDR grazie a Sky Q, per vivere le gare con una definizione talmente simile a quella dell’occhio umano da dare la sensazione di essere in pista. Inoltre, come abbiamo già accennato, gli abbonati avranno anche l’occasione di seguire le prove di Formula 1 in streaming video tramite l’applicazione Sky Go. Per quanto riguarda la tv in chiaro, le notizie sul Gran Premio di Cina 2019 sono decisamente importanti perché non ci saranno le immagini in tempo reale su Tv8, ma per le sessioni di sabato e domenica si potrà vivere comunque qualifiche e gara in differita. Oggi – come sempre al venerdì – le due sessioni di prove libere sul circuito di Shanghai saranno invece visibili solamente agli abbonati Sky. Acquisiranno di conseguenza particolare importanza per tutti gli altri appassionati i riferimenti del Mondiale su Twitter, gli account ufficiali @Formula 1 e @F1, oltre alla pagina Facebook F1.

DIRETTA FORMULA 1: IL CIRCUITO DI SHANGHAI

In attesa di scoprire che cosa potrà succedere nella diretta Formula 1, andiamo adesso a vedere in breve le caratteristiche del circuito di Shanghai. Innanzitutto ricordiamo che ogni giro misura 5.451 metri: come praticamente tutti i tracciati disegnati da Hermann Tilke, è un mix di tratti anche molto veloci e di altri decisamente più tortuosi. Ovviamente per i sorpassi i punti ideali sono le staccate al termine dei due lunghi rettilinei, quello del traguardo e quello compreso fra le curve 13 e 14, che è ancora più lungo – “hai anche il tempo di compilare il modulo per le tasse e prendere un caffè”, secondo una celebre battuta di Nico Hulkenberg. Questi saranno anche i due tratti nei quali in gara sarà possibile attivare il Drs, naturalmente se il distacco dalla macchina che precede sarà inferiore al secondo al Detection Point. Interessanti comunque anche i tratti più tortuosi, a partire proprio dalle curve 1 e 2, in successione, tanto che i piloti le descrivono come “due curve che sembrano non finire mai”, altro elemento saliente di un tracciato disegnato in modo da assomigliare al carattere cinese shàng, alla base del nome Shanghai. Infine una curiosità: parliamo del circuito di Shanghai, ma ad essere pignoli siamo nel distretto di Jiading, a circa 30 km dal centro della città. In una gigantesca megalopoli tuttavia si tratta di una differenza che nemmeno si coglie…

GP CINA 2019 FORMULA 1: LA RICORRENZA

La Formula 1 riparte da Valtteri Bottas come leader del Mondiale e Lewis Hamilton staccato di un solo punto dal compagno di squadra, Mercedes dunque saldamente in testa ma non del tutto convincenti in Bahrain, dove la vittoria è arrivata grazie ai problemi di affidabilità sofferti da Charles Leclerc, tanto che Toto Wolff ha lanciato l’allarme per la superiore potenza della Ferrari. Mettiamo però per un attimo tra parentesi i temi di attualità, perché è doveroso ricordare che questo sarà il Gran Premio numero 1000 nella storia della Formula 1, cominciata il 13 maggio 1950 a Silverstone con la vittoria di Nino Farina su Alfa Romeo. Una storia leggendaria, che ci ha regalato poi 107 vincitori di Gran Premi e 99 autori di pole position, mentre sono 33 i piloti che hanno vinto almeno un titolo iridato. La maggioranza dei record appartengono a Michael Schumacher a livello individuale (sette Mondiali e 91 vittorie) e alla Ferrari tra le scuderie, con 972 Gp finora disputati dal Cavallino Rampante, che ha raccolto 235 vittorie, 220 pole position, 15 titoli Mondiali Piloti e 16 Mondiali Costruttori. L’attesa per quanto succederà in questo weekend sarà dunque arricchita da questa ricorrenza decisamente gustosa, ma per la gioia di tutti i tifosi e gli appassionati tutto ormai è pronto e quindi adesso mettiamoci comodi e torniamo a concentrarci sull’attualità: la diretta Formula 1 delle prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio di Cina 2019 a Shanghai sta per cominciare…



