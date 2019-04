Diretta Formula 1/ Streaming video SKY qualifiche live: pole e tempi (Gp Cina 2019)

La Formula 1 è in diretta anche oggi, sabato 13 aprile: grande appuntamento con le qualifiche del Gran Premio di Cina 2019 sul circuito di Shanghai, sede del terzo Gp del Mondiale di quest’anno, che determineranno la griglia di partenza e la pole position della gara di domani sulla pista che sorge nell’immensa area urbana della megalopoli cinese, anche se a circa 30 km dal centro di Shanghai. Diamo per prima cosa tutte le informazioni utili per seguire nel migliore dei modi le sessioni di oggi. Il sabato del Gran Premio numero 1000 della storia della Formula 1, ricorrenza celebrata con numerose iniziative collaterali al Gp, comincerà naturalmente con la terza sessione di prove libere FP3 alle ore 5.00 del mattino in Italia, quando a Shanghai saranno invece già le 11.00. Il pezzo forte della giornata tuttavia saranno naturalmente le qualifiche: l’appuntamento con le prove ufficiali del Gran Premio di Cina sarà alle nostre ore 8.00, quando comincerà la caccia alla pole position. Le qualifiche della Formula 1 per il Gran Premio di Cina 2019 sul circuito di Shanghai saranno trasmesse in tv e streaming come ormai è tradizione da qualche anno su Sky Sport F1 HD, il canale numero 207 della piattaforma satellitare Sky, che per la settima stagione consecutiva detiene i diritti per trasmettere tutti gli appuntamenti della Formula 1. Per il Gran Premio di Cina, che sarà il terzo del nuovo Mondiale, la programmazione riserva notizie da sapere anche per chi non è abbonato Sky, infatti su Tv8 non saranno visibili in tempo reale le qualifiche, che saranno visibili comunque in differita a differenza della FP3. Sarà dunque un sabato da non perdere, perché il duello tra Ferrari e Mercedes ricomincerà dopo la falsa partenza della Rossa, dunque Vettel e Leclerc sono già attesi al riscatto nel Gran Premio numero 1000 della storia della Formula 1.

STREAMING FORMULA 1 GP CINA 2019: GLI ORARI

Anche quest’anno la telecronaca di tutti gli eventi è affidata a Carlo Vanzini, affiancato da una schiera di commentatori tecnici d’eccezione tra cui Marc Gené. Inviata ai box sarà Mara Sangiorgio, la rubrica Paddock Live che farà da filo conduttore alla giornata sarà affidata come di consueto a Federica Masolin, mentre Matteo Bobbi sarà l’uomo degli approfondimenti dalla Sky Sport Tech Room. La Formula 1 è visibile in 4K HDR grazie a Sky Q, per vivere le gare con una definizione talmente simile a quella dell’occhio umano da dare la sensazione di essere in pista. Inoltre, gli abbonati avranno anche l’occasione di seguire le prove di Formula 1 in streaming video tramite l’applicazione Sky Go. Per quanto riguarda la tv in chiaro, come abbiamo detto questo sarà un weekend non visibile in tempo reale anche in chiaro, qualifiche e gara si potranno dunque vedere su Tv8 – la FP3 invece è esclusa e sarà visibile esclusivamente su Sky – solamente in differita alle ore 15.00, orario che comunque potrà essere più comodo per tanti appassionati di Formula 1. Le emozioni delle qualifiche del Gran Premio di Cina 2019 saranno dunque garantite in tempo reale da Shanghai solamente agli abbonati Sky. Infine vi indichiamo i riferimenti del Mondiale su Twitter, gli account ufficiali @Formula 1 e @F1, oltre alla pagina Facebook F1, che potranno essere particolarmente preziosi anche in questa giornata.

GP CINA FORMULA 1, IL PUNTO DOPO LE PROVE LIBERE

Naturalmente i primi appuntamenti in diretta con la Formula 1 per il Gp Cina 2019 sono state le due sessioni di prove libere disputate ieri a Shanghai. Il bilancio che ne è emerso ci dà un quadro di grande incertezza, perché i rapporti di forza non sono per niente definiti. Potremmo identificare in Sebastian Vettel il migliore pilota del venerdì grazie al primo posto nella FP1 e al secondo posto nella FP2 ad appena 27 millesimi da Valtteri Bottas, ma il quadro è ancora apertissimo. Sulla Ferrari ad esempio pesa qualche problema emerso di nuovo sulla macchina di Charles Leclerc, che fa tornare i fantasmi del Bahrain. In Mercedes nella prima sessione aveva fatto molto meglio Lewis Hamilton, secondo alle spalle di Vettel e mezzo secondo più veloce di Bottas, che però è balzato al comando nella FP2, quando Hamilton non è andato oltre il quarto posto, staccato addirittura di sette decimi dal compagno di squadra. Molto competitivo anche Max Verstappen, quarto nella prima sessione e terzo al pomeriggio, dunque la Red Bull potrà essere protagonista, anche se forse non per la caccia alla pole position. Nel “resto del mondo” Renault e McLaren sembrano le due scuderie messe meglio, ma anche qui tutto andrà confermato già da oggi.

DIRETTA FORMULA 1, GP CINA 2019: LA STORIA A SHANGHAI

Prima di tuffarci sull’attualità della diretta Formula 1, diamo però uno sguardo alla storia del Gp Cina, nato per volontà del governo che inizialmente aveva puntato sul circuito di Zhuhai, bocciato però dalla Fia a fine anni Novanta. Si dovette dunque attendere il 2004, quando fece il suo debutto nel Circus iridato il circuito di Shanghai con la vittoria di Rubens Barrichello, primo dei quattro successi cinesi della Ferrari. Nel 2006 Michael Schumacher ottenne proprio qui l’ultima vittoria della sua carriera, nel 2007 Kimi Raikkonen pose una pietra fondamentale nella sua rimonta ai danni di Hamilton (che finì nella sabbia all’ingresso della corsia box), nel 2013 infine ecco il successo di Fernando Alonso in una stagione che era iniziata molto bene – poco dopo arrivò il trionfo anche al Montmelò – ma che poi diede il via alla parabola discendente nel rapporto tra lo spagnolo e Maranello. Negli ultimi anni però anche Shanghai è diventato un dominio della Mercedes: c’era già stata nel 2012 la prima vittoria in carriera di Nico Rosberg, che poi ha vinto di nuovo in Cina nel 2016, cioè l’anno del suo titolo iridato, mentre nel 2014 e nel 2015 si era imposto Lewis Hamilton che poi si è ripetuto nel 2017 arrivando a quota cinque vittorie in Cina, considerati pure i precedenti successi con la McLaren nel 2008 e 2011. L’anno scorso invece vinse Daniel Ricciardo al termine di una gara pazza, che ribaltò completamente i verdetti delle qualifiche dando gloria all’australiano, allora in Red Bull. Ma adesso non è più il tempo delle parole e dei numeri, perché la battaglia per la pole position sta finalmente per cominciare. Allora mettiamoci comodi: la diretta Formula 1 delle qualifiche e della FP3 del Gran Premio di Cina 2019 a Shanghai sta per cominciare…



