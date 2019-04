Formula 1, GP Cina 2019/ Liuzzi: dico Hamilton vincitore a Shanghai (esclusiva)

Il Gran Premio di Cina sarà la millesima gara della storia della Formula 1, un numero importante che sta a significare la leggenda, l’epopea di questo sport. Partirà in pole position il pilota finlandese Valtteri Bottas, che avrà al suo fianco l’altra Mercedes dell’illustre compagno di squadra Lewis Hamilton. Inseguono le due Ferrari di Sebastian Vettel e Charles Leclerc, impegnati a rifarsi della beffa in Bahrain. Max Verstappen in quinta posizione cercherà di sovvertire i pronostici della vigilia. Per presentare questo Gran Premio di Cina abbiamo sentito l’ex pilota Vitantonio Liuzzi. Ecco il suo pronostico Formula 1 in questa intervista esclusiva per IlSussidiario.net.

Come vede questo Gran Premio di Cina? Sarà un Gran Premio interessante, con la Mercedes e la Ferrari che dovrebbero giocarsi il successo anche questa volta.

Bottas in pole position, sarà lui il favorito? Direi di sì, è in buona forma e potrebbe anche riuscire a vincere. Potrebbe esserci una bella lotta tra i due piloti della Mercedes, ma è ancora troppo presto per parlare di un vero duello tra Bottas e Hamilton.

Vettel terzo, Leclerc quarto: chi vede meglio dei due in questo Gran Premio? Diciamo che potrebbero fare un ottimo Gran Premio tutti e due, ma Vettel potrebbe sentire la pressione di Leclerc. La Ferrari in Bahrain ha avuto problemi di affidabilità, però potrebbe prevalere questa volta sulla Mercedes. Sarà una bella lotta…

Verstappen potrebbe essere l’outsider a Shanghai? No, perché non è un circuito adatto alla Red Bull.

Chi vincerà il Gran Premio di Cina? Dico Hamilton.

Millesima gara in Formula 1, cosa significa? Vuol dire che la Formula 1 è da sempre la sintesi più importante del motorismo, l’epopea di questo sport. Un numero importante che sta ad indicare cosa ha significato la Formula 1, una parte importante anche della nostra storia. (Franco Vittadini)



