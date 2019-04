Classifica Formula 1/ Mondiale Piloti e Costruttori 2019: oggi il Gp Cina

Che volto assumerà la classifica Formula 1 dopo il Gp Cina 2019 che oggi sul circuito di Shanghai sarà il terzo atto della nuova stagione? Fino a questo momento si registra il totale dominio Mercedes, con due doppiette sia a Melbourne sia a Sakhir, anche se l’effettiva superiorità dimostrata in Australia sia sparita in Bahrain, dove a fare la differenza in favore di Stoccarda sono stati i guai della Ferrari. L’esito però è stato praticamente identico, pur nell’alternanza dei piloti Mercedes alla vittoria: la classifica Piloti vede al primo posto Valtteri Bottas con 44 punti seguito da Lewis Hamilton a quota 43, perché Bottas a Melbourne conquistò anche il punto bonus previsto quest’anno per l’autore del giro veloce in gara. Di conseguenza è indiscutibile il primo posto della Mercedes nella classifica Costruttori con ben 87 punti. Le incognite però sono molte, come è d’altronde normale che sia dopo appena due Gran Premi su 21: Bottas quest’anno farà da scudiero oppure potrà lottare anche lui per il titolo? E la Mercedes, pur senza dubbio solida, potrebbe soffrire una Ferrari molto veloce, a patto naturalmente che Maranello trovi l’affidabilità?

CLASSIFICA FORMULA 1, LA FERRARI E LA RED BULL

La classifica Formula 1 dunque ha già assunto un volto abbastanza chiaro, ma con la Ferrari che non ci sta a fare da “valletta” alla grande rivale Mercedes. Volendo vedere il bicchiere mezzo pieno, il Bahrain ci ha detto che Maranello in termini di prestazioni avrebbe meritato più di quanto ha raccolto e questo lascia ben sperare. La situazione nella classifica Mondiale però si è già fatta critica e non c’è già più margine di errore se non si vuole far fuggire i rivali: nella classifica Piloti infatti Charles Leclerc ha 26 punti (compreso il bonus del giro veloce a Sakhir) e Sebastian Vettel 22, la domanda sui rapporti di forza interni è vivissima ma al momento la priorità è inseguire i fuggitivi, anche nella classifica Costruttori, dove la Ferrari ha appena 48 punti, cioè poco più della metà della Mercedes. In casa Red Bull invece se non altro appaiono chiare le gerarchie: Max Verstappen è terzo nel Mondiale piloti con 27 punti, davanti ai due ferraristi, le ‘lattine’ però sono terze nel Mondiale Costruttori con 31 punti perché finora Pierre Gasly ha portato solamente 4 punti alla causa del team anglo-austriaco.

CLASSIFICA MONDIALE PILOTI F1 2019

1. Valtteri Bottas (Mercedes) 44 punti

2. Lewis Hamilton (Mercedes) 43 punti

3. Max Verstappen (Red Bull) 27 punti

4. Charles Leclerc (Ferrari) 26 punti

5. Sebastian Vettel (Ferrari) 22 punti

6. Kimi Raikkonen (Alfa Romeo) 10 punti

7. Lando Norris (McLaren) 8 punti

8. Kevin Magnussen (Haas) 8 punti

9. Nico Hulkenberg (Renault) 6 punti

10. Pierre Gasly (Red Bull) 4 punti

11. Lance Stroll (Racing Point) 2 punti

12. Alexander Albon (Toro Rosso) 2 punti

13. Daniil Kvyat (Toro Rosso) 1 punto

14. Sergio Perez (Racing Point) 1 punto

CLASSIFICA MONDIALE COSTRUTTORI F1 2019

1. Mercedes 87 punti

2. Ferrari 48 punti

3. Red Bull 31 punti

4. Alfa Romeo 10 punti

5. McLaren 8 punti

6. Haas 8 punti

7. Renault 6 punti

8. Toro Rosso 3 punti

9. Racing Point 3 punti



