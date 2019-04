Diretta Formula 1/ Streaming video SKY gara live: vincitore e podio (Gp Cina 2019)

Domenica in diretta con la Formula 1 dal circuito di Shanghai, dove si corre il Gran Premio di Cina 2019, terzo appuntamento del Mondiale 2019 che si disputa sul tracciato della gigantesca megalopoli cinese. Diciamo subito che la partenza della gara in base alle posizioni stabilite dalla griglia di partenza avrà luogo alle ore 8.10 italiane, le 14.10 locali, dal momento che fra l’Italia e la Cina ci sono sei ore di fuso orario. Sarà dunque una mattina in compagnia della Formula 1, per vivere una gara spesso interessante perché le possibilità di sorpassare non mancano. Le Mercedes partono davanti ma la Ferrari non è certo battuta in partenza. Diamo pure alcune informazioni tecniche per conoscere meglio questa pista che comunque è ben nota ad addetti ai lavori e semplici appassionati, dal momento che fin dal 2004 fa parte del Circus: la gara si svolgerà sulla distanza di 56 giri, ognuno dei quali misura 5.451 metri, per un totale di 305,066 km. Sono sedici le curve che caratterizzano questo circuito, che comprende sia tratti tortuosi sia alcuni rettilinei decisamente lunghi, tra i quali naturalmente quello del traguardo ma soprattutto quello compreso fra le curve 13 e 14, luogo ideale per i sorpassi sfruttando la scia di chi precede. Sono proprio questi i due tratti sui quali si potrà attivare il Drs, naturalmente a patto di essere a meno di un secondo di ritardo agli appositi detection point. La gara della Formula 1 per il Gran Premio di Cina 2019 sul circuito di Shanghai sarà trasmessa in tv e streaming come ormai è tradizione da qualche anno su Sky Sport F1 HD, il canale numero 207 della piattaforma satellitare Sky, che per la settima stagione consecutiva detiene i diritti per trasmettere tutti gli appuntamenti della Formula 1. Per il Gran Premio della Cina, terzo atto del nuovo Mondiale, la programmazione riserva notizie da sapere anche per chi non è abbonato Sky, infatti su Tv8 la corsa non sarà visibile in tempo reale, che sarà disponibile comunque in differita al pomeriggio, appuntamento da non perdere per gli appassionati. Sarà dunque una domenica che ci darà risposte importanti, perché la Ferrari dovrà rispondere alla Mercedes dopo le difficoltà vissute, sia pure per motivi differenti, nelle precedenti gare di Melbourne e Sakhir.

STREAMING FORMULA 1 GP CINA 2019: IN CHIARO E SUL SATELLITE

Anche quest’anno la telecronaca di tutti gli eventi è affidata a Carlo Vanzini, affiancato da una schiera di commentatori tecnici d’eccezione tra cui Marc Gené. Inviata ai box sarà Mara Sangiorgio, la rubrica Paddock Live che farà da filo conduttore alla giornata sarà affidata come di consueto a Federica Masolin, mentre Matteo Bobbi sarà l’uomo degli approfondimenti dalla Sky Sport Tech Room. La Formula 1 è visibile in 4K HDR grazie a Sky Q, per vivere le gare con una definizione talmente simile a quella dell’occhio umano da dare la sensazione di essere in pista. Inoltre, gli abbonati avranno anche l’occasione di seguire le prove e le gare di Formula 1 in streaming video tramite l’applicazione Sky Go. Per quanto riguarda la tv in chiaro, come abbiamo detto questo è un weekend non visibile in tempo reale anche in chiaro, la gara si potrà dunque vedere su Tv8 solamente in differita alle ore 15.00, orario che comunque per molti potrebbe essere più comodo per gustarsi tutte le emozioni della Formula 1. Le immagini del Gran Premio di Cina 2019 saranno dunque garantite in tempo reale da Shanghai solamente agli abbonati Sky. Infine vi indichiamo i riferimenti del Mondiale su Twitter, gli account ufficiali @Formula 1 e @F1, oltre alla pagina Facebook F1, che potranno essere particolarmente preziosi anche in questa giornata senza immagini in chiaro.

DIRETTA FORMULA 1: IL PUNTO DOPO LE QUALIFICHE

Come ci possiamo aspettare dalla diretta Formula 1 del Gp Cina 2019? La base di partenza naturalmente è il verdetto delle qualifiche di ieri. La Mercedes parte da una posizione di forza perché ha monopolizzato la prima fila grazie alla pole position conquistata da Valtteri Bottas davanti a Lewis Hamilton. Il primo tema d’interesse sarà dunque interno alla scuderia di Stoccarda: il finlandese ha iniziato benissimo il 2019, potrà essere una minaccia alla superiorità del più titolato compagno di squadra? Hamilton dunque ha una potenziale gatta da pelare che ricorda il Nico Rosberg del 2016, ma di certo sta meglio di una Ferrari che in Cina non ha replicato le prestazioni del Bahrain e si deve accontentare del terzo posto di Sebastian Vettel e il quarto di Charles Leclerc, fra loro separati da appena 17 millesimi, dunque un altro duello bollente fra compagni di scuderia. L’auspicio per Maranello è che questa volta le cose vadano meglio in gara, evitando incidenti e soprattutto problemi di affidabilità, che naturalmente non dovranno più ripetersi se non si vuole perdere ulteriore terreno. Terza forza è la Red Bull, che almeno con Max Verstappen potrebbe comunque dare molto fastidio a Mercedes e Ferrari: è sempre meglio evitare di essere in lotta con il pilota olandese, anche se il lunghissimo rettilineo che caratterizza la pista di Shanghai può essere un problema per la scuderia anglo-austriaca.

IL CIRCUITO DI SHANGHAI

In attesa della diretta Formula 1, alcune interessanti informazioni dal punto di vista tecnico sul Shanghai International Circuit ci vengono offerte dalla Brembo. Questa è una gara che l’azienda italiana definisce mediamente impegnativa per quanto riguarda i freni: il 19% del tempo di percorrenza di un giro viene percorso in frenata. La frenata più impegnativa è quella della curva 14, cioè al termine del lunghissimo rettilineo che caratterizza il tracciato cinese, ma anche alla curva 6 e alla curva 11 ci sono decelerazioni molto impegnative, mentre a causa della conformazione del circuito non è così impegnativa la frenata alla curva 1, cioè al termine del rettilineo del traguardo, perché la fase di inserimento dura molto e si protrae fino alla curva 2. Dalla partenza alla bandiera a scacchi, ciascun pilota ricorre ai freni quasi 450 volte. Per quanto riguarda invece le gomme, possiamo ricordare che Pirelli ha portato in Cina le tre mescole intermedie a disposizione, cioè C2, C3 e C4, che saranno rispettivamente contraddistinte dal bianco, dal giallo e dal rosso, escludendo la più dura C1 e la più morbida C5. La presenza di lunghi rettilinei può causare il raffreddamento degli pneumatici anteriori, con un elevato rischio di bloccaggi delle ruote. Un’altra variabile di cui tenere conto è l’asfalto molto abrasivo, che rende più complicata la gestione delle gomme. Fin qui la panoramica su ciò che potrebbe succedere e i parametri di cui tenere conto, adesso però mettiamoci comodi, perché è arrivato il momento tanto atteso in cui sarà la pista ad emettere il suo verdetto inappellabile: la diretta Formula 1 della gara del Gran Premio di Cina 2019 sul circuito di Shanghai sta per cominciare…



© RIPRODUZIONE RISERVATA