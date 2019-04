Diretta test Formula 1 Bahrain 2019/ Streaming video e tv: Mick Schumacher su Ferrari

Interessante giornata di test Formula 1 in Bahrain oggi, martedì 2 aprile. Le varie scuderie torneranno in pista sul circuito di Sakhir, dove domenica abbiamo assistito a un Gran Premio beffardo per Charles Leclerc, costretto ad accontentarsi del terzo posto dopo una gara dominata quasi per intero a causa di un calo di potenza nella power unit. Oggi però per la Formula 1 sarà soprattutto il giorno di Mick Schumacher sulla Ferrari: ricordiamo infatti che questi due giorni di test in Bahrain oggi e domani vedranno in pista molti giovani, di conseguenza questa è una bella opportunità di mettersi in mostra per i talenti della Formula 1 di domani. Inevitabilmente l’attenzione si concentrerà su Mick Schumacher, perché la suggestione di vedere in pista il figlio di Michael è grandissima, a maggior ragione pensando che lo farà al volante di una Ferrari.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE I TEST FORMULA 1 BAHRAIN

Dobbiamo purtroppo dire che non sarà disponibile una diretta tv per seguire la giornata dei test Formula 1 in Bahrain, che durerà dalle ore 9.00 alle 18.00 ma non sarà coperta da Sky, nemmeno in diretta streaming video. Punti di riferimento preziosi saranno dunque i vari profili social delle scuderie, di solito molto attivi e anche divertenti nelle giornate dei test.

TEST FORMULA 1 BAHRAIN: MICK SCHUMACHER SULLA FERRARI

A dire il vero, non è obbligatorio che i piloti non titolari siano anche giovani, ad esempio sulla McLaren girerà anche Fernando Alonso, che sarà l’altro personaggio da copertina di questi due giorni sul circuito di Sakhir e sicuramente sarà molto utile per sviluppare la monoposto inglese che in questa stagione appare in crescita rispetto al recente passato. Tutti però guarderanno Mick Schumacher, reduce da un buon weekend in Formula 2 con un ottavo e un sesto posto nelle due gare della categoria propedeutica alla Formula 1. Sappiamo che Schumacher jr è entrato nella Ferrari Driver Academy e potrebbe dunque ripercorrere le orme di Leclerc, con il quale magari in futuro potrebbe anche fare coppia. Per adesso queste sono ipotesi: Mick Schumacher deve pensare a fare bene in Formula 2, tuttavia se arrivassero anche dei tempi interessanti oggi al volante della Ferrari di Formula 1 di certo farebbe piacere a tutti, a cominciare da papà Michael, che purtroppo non potrà seguire dal vivo le gesta del suo ragazzo, ma ne sarà comunque felice ed orgoglioso.



