Diretta Test Formula 1 Bahrain/ Streaming video e tv: Mick Schumacher su Alfa Romeo

Si accende la seconda e ultima giornata di test per la Formula 1 in Bahrain, primo appuntamento con le prove in season di questo 2019 della F1: poche ore quindi per tutti i team per mettere all’opera i propri piloti e collaudatori oggi mercoledì 3 aprile prima di rifare le valigie e volare a Shanghai per il terzo banco di prova del Mondiale. L’attesa come è facile immaginare è tantissima, anche perché ieri pomeriggio, complice un sorprendente acquazzone al circuito del Sakhir occorso nel pomeriggio, si è corso davvero pochissimo. Sarà quindi molto il lavoro da recuperare per tutti i team e tanti i volti che non vediamo l’ora di mettere alla prova in primis Mick Schumacher, figlio di Michael Schumacher. Il giovane talento ora nella Formula 2 essendo pilota della Ferrari Academy ha avuto ieri la grande occasione si esordire alla guida della rossa e ha pure strabiliato tutti segnando il secondo miglior tempo della giornata di test. Oggi però sarà alla guida della Alfa Romeo, in prestito e non vediamo l’ora di vederlo alla prova con la vettura di Giovinazzi e Raikkonen. Prima però di dare la parola alla pista ricordiamo a tutti gli appassionati come seguire la diretta de test per la Formula in Bahrain. Complice il fuso orario segnaliamo che l’appuntamento con la pista del Sakhir sarà dalle ore 8.00 alle ore 17.00 quando sventolerà la bandiera a scacchi.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE I TEST FORMULA 1 BAHRAIN

Dobbiamo purtroppo dire che non sarà disponibile una diretta tv per seguire la giornata dei test Formula 1 in Bahrain, che non sarà coperta da Sky, nemmeno in diretta streaming video. Punti di riferimento preziosi saranno dunque i vari profili social delle scuderie, di solito molto attivi e anche divertenti nelle giornate dei test.

DIRETTA TEST FORMULA 1 BAHRAIN: I PROTAGONISTI ATTESI

Come detto prima c’è parecchia attesa per questa seconda giornata di test della Formula 1 in Bahrain e i protagonisti davvero non mancano. Si va da Russell alla guida della Mercedes fino a Mick Schumacher alla guida dell’Alfa Romeo: sarà poi Dan Tickum, vice campione della F3 Europea a guidare la Red bull e Vettel a testare nuovamente la Ferrari dopo la deludente prestazione messa in pista al Sakhir domenica. Vedremo invece sempre Albon sulla Toro Rosso dopo le belle cose fatte vedere nella prima giornata di test e Fernando Alonso sulla McLaren: come ieri però lo spagnolo sarà in pista solo al servizio della Pirelli per provare le mescole in studio per la stagione 2020 della Formula 1.



