Ayrton Day 2019/ A Imola si celebra il 25^ anniversario della morte di Senna

Si celebra oggi 1 maggio 2019 il 25^ anniversario della morte di Ayrton Senna, l’indimenticato e indimenticabile campionissimo della formula 1 che ci ha lasciato esattamente un quarto di secolo fa al circuito di Imola durante il tragico Gran premio di San Marino 1994. Ecco perché oggi proprio sulla pista dedicata alla memoria di “Enzo e Dino Ferrari” oggi si celebrerà un evento commemorativo, “l’Ayrton Day”, una giornata ricordo del personaggio e le imprese ottenute in pista da The Magic ma pure alla persona fuori dai successi. Sarà quindi possibile in questa occasione così speciale ammirare da vicino le monoposto e le vetture che hanno coperto di allori lo stesso Senna, dalla Williams FW08 del 1983 con la quale il campionissimo brasiliano effettuò il suo primo test per la formula 1 fino alla Williams FW16 del 1994 dover perse la vita qui a Imola 25 anni fa, senza dimenticare altre vetture protagoniste di quegli splendidi anni della formula 1, riferimento per moltissimi addetti al settore e non solo.

AYRTON DAY: IL RICORDO DI SENNA SEMPRE VIVO

L’Ayrton Day di quest’oggi non è però che l’ennesima manifestazione in ricordo di The Magic: davvero si può dire che il ricordo di Senna mai ci ha lasciato il mondo della formula 1, dai suoi protagonisti fino ai semplici appassionati, che pure non hanno avuto l’occasione di vederlo dal vivo. Oltre ai memorial che si susseguono anno dopo anno nelle date di morte e nascita e gli eventi collegati (si ricorda per esempio che nel 2014 Google realizzò un doodle internazionale dedicato al pilota brasiliano), basta leggere qualsiasi record relativo al mondo della F1 perché il nome di Artyon Senna ci venga agli occhi. I record detenuti dal brasiliano sono incredibili e oltre ai numeri tutti ricordano le magie che The Magic faceva in pista. Per la sua capacità unica di spingere al massimo una vettura e nello stesso tempo per la sua grandissima sensibilità di guida, è stato definito è ancora ritenuto il pilota più forte della formula 1 e campionissimi di oggi (come Lewis Hamilton) fanno riferimento a lui come modello. Celebriamo quindi ancora una volta anche oggi la sua memoria e i suoi indimenticabili trionfi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA