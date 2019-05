CLASSIFICA FORMULA 1/ Mondiale piloti e costruttori: così l’anno scorso (Gp Spagna)

In attesa di scoprire come l’ordine di arrivo del Gp di Spagna 2019 modificherà le cose in classifica di Formula 1, sia per i piloti che per i costruttori, facciamo un passo indietro alla precedente edizione del Gran premio a Barcellona. Nel 2018 come è noto era stato Lewis Hamilton a trovare la vittoria e qui le due Mercedes fecero una splendida doppietta davanti a Verstappen, a podio. Con i punti vinti quindi il campionissimo inglese riuscì a mettere in sicurezza il già suo primo posto nella classifica piloti, ora confermato con 95 punti e un distacco di sole 17 lunghezze da Vettel su Ferrari: il terzo gradino del podio in graduatoria fu di Bottas con 58 punti. Oggi, alla vigilia della prova spagnola vediamo che i protagonisti sono gli stessi, ma la situazione è completamente diversa. Ora è proprio il finlandese della Mercedes ad avere l’urgenza di assicurare la propria leadership, mentre il tedesco della Rossa, arranca dalla terza piazza. (agg Michela Colombo)

LA CLASSIFICA PRIMA DI BARCELLONA

Il Mondiale torna di scena in questo fine settimana a Barcellona e tutti gli appassionati si chiedono come cambierà la classifica di formula 1 per piloti e costruttori una volta che sventolerà la bandiera a scacchi per il Gp di Spagna 2019. Il banco di prova, come abbiamo visto già in questo fine settimana, è ben particolare, eppure le attese sono tutte per la Mercedes e a ben vedere: già a Baku le frecce d’argento hanno ottenuto la quarta doppietta di questo avvio di stagione della F1 e la casa angolo tedesca è pure leader indiscusso nella classifica di formula 1 riservata ai Costruttori. Quanto fatto fino ad oggi dalla scuderia di Toto Wolff è qualcosa di incredibile e lo dicono i numeri: sono infatti 173 i punti messi in lista dalle frecce d’argento, che ora distano ben 74 punti dalla Ferrari, seconda forza in questa stagione e ben lontana ancora dall’essere veramente competitiva, in pista come nella classifica della formula 1. Il terzo gradino del podio per classifica costruttori è poi riservato alla Red Bull, che registra al momento 64 punti, mentre chiudono la top five McLaren e Racing Point.

CLASSIFICA FORMULA 1: IL PUNTO SUI PILOTI

Andando pure a vedere che sta accadendo nella classifica dei piloti per la formula 1, ecco che alla vigilia del Gp di Spagna 2019 dobbiamo ricordare l’avvenuto sorpasso di Valtteri Bottas su Hamilton per la vetta della graduatoria. Il finlandese, trionfando a Baku pochi giorni fa, ha ripreso la prima casella classifica piloti, che ora tiene, forte di 87 punti: il campione del mondo e pure vincitore in carica a Barcellona, è però ben vicino e solo un punto separa i due piloti della Mercedes. Ben indietro tutti gli altri protagonisti del campionato di F1 2019, visti i risultati di primo livello trovati da Bottas e Hamilton. Il terzo gradino del podio per la classifica di formula 1 è occupato dal pilota della Ferrari Sebastian Vettel, che registra 52 punti e solo uno di vantaggio su Max Verstappen, quarto: è quindi l’altro ferrarista Charles Leclerc a chiudere qui la top five della classifica piloti di formula 1, con il monegasco fermo a 47 punti.

CLASSIFICA MONDIALE PILOTI F1 2019

1. Valtteri Bottas (Mercedes) 87 punti

2. Lewis Hamilton (Mercedes) 86

3. Sebastian Vettel (Ferrari) 52

4. Max Verstappen (Red Bull) 51

5. Charles Leclerc (Ferrari) 47

CLASSIFICA MONDIALE COSTRUTTORI F1 2019

1. Mercedes 173 punti

2. Ferrari 99

3. Red Bull 64



