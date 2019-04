Classifica Formula 1/ Mondiali piloti e costruttori al Gp d’Azerbaigian 2019

Si accende questa domenica il Gran premio d’Azerbaigian 2019 e chissà come muterà la classifica della Formula 1 dopo l’attesa prova di Baku, quarto banco di prova di questa appassionante stagione di F1. Quel che è certo è che la Mercedes farà di tutto per consolidare il suo ampio vantaggio sia nella classifica di Formula 1 che interessa i piloti che soprattuto i costruttori. Proprio in quest’ultima la casa anglo tedesca vanta non solo la prima posizione con ben 130 punti, ma pure dopo la vittoria di Hamilton in Cina, anche un consistente vantaggio di ben 57 punti sul primo rivale e quindi la Ferrari, che con Vettel e Leclerc al momento ne ha messi a statistica appena 73. Meno netto nella classifica costruttori si sta invece rivelando il divario tra la rossa di Maranello e la Red bull: la casa austriaca invece si sta confermando ancora una volta come terza forza del campionato di formula 1 e pure promette scintille anche a Baku, dove Verstappen e Gasly potranno aumentare il bottino preesistente di 52 punti.

CLASSIFICA FORMULA 1: HAMILTON TENTA LA FUGA A BAKU?

Pure nella parte riservata ai piloti la Mercedes domina la classifica della Formula 1 alla vigilia del Gran Premio di Azerbaigian 2019: sono delle frecce argentate infatti le prima due posizioni in vetta e pure con un ampio distacco alle loro spalle. Il leader indiscusso è ancora una volta il campione del mondo in carica di F1 Lewis Hamilton, che punta alla doppietta nelle stradine strette di Baku dopo la vittoria rocambolesca strappata nella precedente stagione. I punti messi in palio questa domenica sarebbero decisivi per l’inglese per distaccarsi definitivamente dal compagno di squadra Bottas. Al momento infatti la classifica di Formula 1 vede Hamilton in vetta con 68 punti e un vantaggio di appena 6 lunghezze sul finlandese. Dietro a Bottas è però l’abisso: a soli 39 punti troviamo Max Verstappen e mentre rispettivamente con 37 e 36 ecco i due ferraristi, Sebastian Vettel e Charles Leclerc. Se alla vigilia del Gp di Baku è presto per parlare di un duello tutto in casa Mercedes per il titolo 2019, di certo va detto che i due alfieri di Toto Wolff sono partiti nel migliore dei modi.

CLASSIFICA MONDIALE PILOTI F1 2019

1. Lewis Hamilton (Mercedes) 68 punti

2. Valtteri Bottas (Mercedes) 62 punti

3. Max Verstappen (Red Bull) 39 punti

4. Sebastian Vettel (Ferrari) 37 punti

5. Charles Leclerc (Ferrari) 36 punti

CLASSIFICA MONDIALE COSTRUTTORI F1 2019

1. Mercedes 130 punti

2. Ferrari 73 punti

3. Red Bull 52 punti



