Diretta Formula 1/ Streaming video prove libere: tempi, classifica (Gp Spagna 2019)

La Formula 1 in diretta torna con le prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio di Spagna 2019 sul circuito del Montmelò nei pressi di Barcellona, quinto appuntamento del Mondiale di Formula 1. Per prima cosa ecco gli orari delle due sessioni in programma oggi, venerdì 10 maggio, sul Circuit de Catalunya che sorge appunto nella località di Montmelò, a poca distanza dal capoluogo Barcellona. Finalmente non ci sarà alcun problema di fuso orario con l’Italia, di conseguenza gli orari saranno quelli che caratterizzeranno poi tutte le gare europee: la FP1 avrà inizio alle ore 11.00; si girerà come di consueto per 90 minuti, per poi tornare in pista alle ore 15.00 per la FP2, la sessione più significativa perché si disputerà sostanzialmente allo stesso orario di qualifiche e gara. La Mercedes è già in fuga con quattro doppiette nelle prime quattro gare, che hanno avuto svolgimenti molto diversi fra loro ma esiti infine pressoché identici, dunque la Ferrari non può più sbagliare.

Le prove libere FP1 e FP2 di Formula 1 del Gran Premio di Spagna 2019 saranno trasmesse come ormai è tradizione da qualche anno su Sky Sport F1 HD, il canale numero 207 della piattaforma satellitare Sky, che per la settima stagione consecutiva detiene i diritti per trasmettere tutti gli appuntamenti della Formula 1 e garantirà anche lo streaming della Formula 1 tramite Sky Go. Le sessioni del venerdì saranno visibili solo su Sky, in chiaro qualifiche e gara nei prossimi giorni non saranno ancora una volta visibili in tempo reale: gli appassionati non abbonati non avranno oggi immagini su Tv8, ma ora vediamo dunque che cosa ci attenderà in questa giornata sul Circuit de Catalunya, una delle mete più classiche per il Mondiale di Formula 1.

STREAMING FORMULA 1 GP SPAGNA 2019: IN CHIARO

Anche quest’anno la telecronaca di tutti gli eventi è affidata a Carlo Vanzini, affiancato da una schiera di commentatori tecnici d’eccezione tra cui Marc Gené. Inviata ai box sarà Mara Sangiorgio, mentre la rubrica Paddock Live che farà da filo conduttore alla giornata sarà affidata come di consueto a Federica Masolin e Matteo Bobbi sarà l’uomo della Sky Sport Tech Room. La Formula 1 è visibile in 4K HDR grazie a Sky Q, per vivere le gare con una definizione talmente simile a quella dell’occhio umano da dare la sensazione di essere in pista. Inoltre, come abbiamo già accennato, gli abbonati avranno anche l’occasione di seguire le prove di Formula 1 in streaming video tramite l’applicazione Sky Go. Per quanto riguarda la tv in chiaro, le notizie sul Gran Premio di Spagna 2019 sono decisamente importanti perché non ci saranno le immagini in tempo reale su Tv8, ma per le sessioni di sabato e domenica si potrà vivere comunque qualifiche e gara in differita. Oggi – come sempre al venerdì – le due sessioni di prove libere sul circuito di Barcellona Montmelò saranno invece visibili solamente agli abbonati Sky. Acquisiranno di conseguenza particolare importanza per tutti gli altri appassionati i riferimenti del Mondiale su Twitter, gli account ufficiali @Formula 1 e @F1, oltre alla pagina Facebook F1.

DIRETTA FORMULA 1: I PROTAGONISTI

In attesa di scoprire che cosa potrà succedere nella diretta Formula 1, ricordiamo che il Gran Premio di Spagna è sempre uno snodo importante nella stagione della Formula 1: dopo le prime quattro gare più o meno esotiche, il Circus sbarca in Europa, per di più sulla pista dove maggiormente si gira per i test invernali – quest’anno entrambe le sessioni sono state disputate proprio al Montmelò tra febbraio e marzo. Di conseguenza di solito proprio a Barcellona tutte le scuderie gettano nella mischia significative novità tecniche e le gerarchie dei valori iniziano a consolidarsi. Va però detto che quest’anno il consolidamento sembra esserci già stato, con quattro doppiette Mercedes nelle prime quattro uscite, numeri che lasciano ben poco spazio alle interpretazioni. La Mercedes ha dominato in Australia e in Cina, ma ha ottenuto al massimo pure in Bahrain e in Azerbaigian, piste sulle quali forse la Ferrari avrebbe meritato di più, soprattutto con Charles Leclerc – ma la Rossa non ha mai saputo capitalizzare e la Mercedes ne ha approfittato nel migliore dei modi.

Il grande tema della Formula 1 in questa prima parte di stagione è dunque il “ballo delle coppie” sia in casa Mercedes sia alla Ferrari. Valtteri Bottas infatti sta mettendo in difficoltà Lewis Hamilton: due vittorie e altrettanti secondi posti a testa, con il finlandese un punto avanti all’inglese grazie a un giro veloce in più. Al di là di questa minima differenza, ciò che conta è che Bottas finora sta reggendo il confronto con Hamilton: sembra profilarsi una situazione in stile 2016 con Bottas al posto del quasi connazionale Nico Rosberg, anche se ovviamente quattro Gp sono ancora pochi per sbilanciarsi sull’intera stagione. Per quanto riguarda la Ferrari, Charles Leclerc sta mettendo ancora più in difficoltà Sebastian Vettel, anche se in classifica è davanti il tedesco. Su Leclerc pesano però le occasioni perse in Bahrain per il guasto meccanico e in Azerbaigian per l’errore in qualifica del monegasco, due gare che avrebbero potuto lanciare Charles e che chiamano Vettel a fare meglio, perché andando avanti così le gerarchie potrebbero anche rovesciarsi. Per la Ferrari però la cosa fondamentale è migliorare a livello generale, altrimenti le gerarchie interne serviranno solo a stabilire il migliore in casa Ferrari, ma senza speranze di contrastare la Mercedes. L’attesa per quanto succederà in questo weekend sta però per finire, per la gioia di tutti i tifosi e gli appassionati, quindi adesso mettiamoci comodi: la diretta Formula 1 delle prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio di Spagna 2019 a Barcellona sta per cominciare…



