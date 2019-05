Diretta Formula 1/ Streaming video prove libere: tempi e classifica (Gp Monaco 2019)

La Formula 1 torna in diretta già oggi giovedì 23 maggio 2019 per le prove libere, Fp1 ed Fp2 del Gran premio di Monaco 2019, uno degli appuntamenti più attesi del mondiale e che vedrà le monoposto sfrecciare per le strette stradine di Montecarlo. Ricordiamo quindi subito gli orari in cui la formula 1 sarà in diretta dal Principato per questo sesto appuntamento del mondiale, che da tradizione, vede lo svolgimento delle prime prove libere nella giornata di giovedì, cosa che invece non avviene in tutti gli altri appuntamenti del campionato di F1. Come è poi ben noto, dopo la prova a Barcellona, la Formula 1 sta facendo tappa in Europa: di conseguenza non vi saranno problemi di orari con l’Italia anche in questo fine settimana. Ecco quindi che da programma ufficiale, oggi giovedi 23 maggio la Fp1 del Gp di Monaco 2019 avrà inizio alle ore 11.00 e durerà come di consueto 90 minuti, al termine dei quali sventolerà la bandiera a scacchi. Dovremo quindi come al solito attendere il pomeriggio per assistere alla seconda sessione di prove libere, la Fp2, di solito più significativa, perchè si disputerà sostanzialmente allo stesso ora di qualifiche e gara. Da calendario infatti la Formula 1 sarà in diretta da Montecarlo alle ore 15.00 e la sessione terminerà non prima delle ore 16.30. Da segnalare poi la particolare importanza di queste sessioni di prove libere per il Gp di Monaco 2019: il tracciato molto stretto non permette alcun errore per il pilota che aspira alla vittoria, per cui sarà necessario presentarsi agli appuntamenti caldi di sabato e domenica con il miglior set up possibile.

DIRETTA TV E STREAMING VIDEO FORMULA 1 GP MONACO 2019

Le prove libere FP1 e FP2 di Formula 1 del Gran Premio di Monaco 2019 saranno trasmesse come ormai è tradizione da qualche anno su Sky Sport F1 HD, il canale numero 207 della piattaforma satellitare Sky, che per la settima stagione consecutiva detiene i diritti per trasmettere tutti gli appuntamenti della Formula 1 e garantirà anche lo streaming della Formula 1 tramite Sky Go. Le sessioni del venerdì saranno visibili solo su Sky, in chiaro qualifiche e gara nei prossimi giorni non saranno ancora una volta visibili in tempo reale: gli appassionati non abbonati non avranno oggi immagini su Tv8, ma ora vediamo dunque che cosa ci attenderà in questa giornata a Montecarlo, una delle mete più classiche e glamour per il Mondiale di Formula 1.

DIRETTA FORMULA 1 GP MONACO 2019: I PROTAGONISTI

In attesa di scoprire che emozioni ci regaleranno le prime sessioni di prove libere per la Formula 1, in diretta da Montecarlo, andiamo a ricordare quali saranno i nomi più attesi di questo weekend, tra i più cari a tutti gli appassionati della formula 1 data la particolarità della prova cittadina nel Principato, la sua storia e il glamour che questo banco di prova ogni volta si circonda. Se consideriamo i risultati raccolti in questo avvio di stagione di Formula 1 ecco che i nomi più attesi nelle strade del Principato non possono che essere quelli dei due piloti Mercedes Valtteri Bottas e Lewis Hamilton, che si sono sempre divisi i primi due gradini del podio fino ad oggi. Sia il campione del mondo che il compagno finlandese però non hanno registrato negli anni un gran feeling con le strade del Principato, benchè le Mercedes rimangano qui vetture competitive. Va poi aggiunto che non sempre per vincere il Gp di Monaco basta partire dalla prima posizione, benchè il tracciato non lasci certo gran spazio a sorpassi e battaglie. Un incidente, un guaio ai box o anche solo la pioggia possono capovolgere completamente la situazione: la sorte qui è volubile e un colpo di scena è sempre dietro l’angolo. E’ proprio nel colpo di fortuna che poi sperano le Ferrari: sulla carta la Sf90, che pure ha dato buoni risultati nei test del Montmelò, non è certo la vettura favorita, date le sue difficoltà nell’affrontare curve lente e medio lente. La sorte però potrebbe baciare comunque le rosse e specialmente quella di Charles Leclerc, padrone di casa. il monegasco di certo vorrà far impazzire di gioia il proprio foltissimo pubblico. Già oggi però potrebbero esserci sorprese: chissà chi sarà la star sulle strade del principato in questo fine settimana. Adesso mettiamoci comodi: la diretta Formula 1 delle prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio di Monaco 2019 a Montecarlo sta per cominciare…



© RIPRODUZIONE RISERVATA