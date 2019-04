Diretta Formula 1/ Streaming video SKY gara live: vincitore e podio (Gp Baku 2019)

Domenica in diretta con la Formula 1 dal circuito di Baku, dove si corre il Gran Premio d’Azerbaigian 2019, quarto appuntamento del Mondiale 2019 che si disputa sul tracciato cittadino della capitale azera. Diciamo subito che la partenza della gara in base alle posizioni stabilite dalla griglia di partenza avrà luogo alle ore 14.10 italiane, le 16.10 locali, dal momento che fra l’Italia e Baku ci sono due ore di fuso orario. Sarà dunque un pomeriggio in compagnia della diretta Formula 1, per vivere una gara spesso interessante perché le possibilità di sorpassare non mancano e negli scorsi a Baku abbiamo sempre assistito a gare rocambolesche. Diamo pure alcune informazioni tecniche per conoscere meglio questa pista che comunque inizia ad essere ben nota ad addetti ai lavori e semplici appassionati, dal momento fa parte del Circus dal 2016. La gara si svolgerà sulla distanza di 51 giri, ognuno dei quali misura 6.003 metri, per un totale di 306,049 km. Sono venti le curve che caratterizzano questo circuito, il secondo più lungo del calendario dopo Spa, che comprende sia tratti tortuosi nella parte più antica della città, sia il rettilineo più lungo dell’intero Mondiale di Formula 1, luogo ideale per i sorpassi sfruttando la scia di chi precede. Si potrà attivare il Drs, naturalmente a patto di essere a meno di un secondo di ritardo agli appositi detection point, proprio sul rettilineo del traguardo e poi su quello compreso tra le curve 2 e 3.

La gara della Formula 1 per il Gran Premio d’Azerbaigian 2019 sul circuito di Baku sarà trasmessa in tv e streaming come ormai è tradizione da qualche anno su Sky Sport F1 HD, il canale numero 207 della piattaforma satellitare Sky, che per la settima stagione consecutiva detiene i diritti per trasmettere tutti gli appuntamenti della Formula 1. Per il Gran Premio d’Azerbaigian, quarto atto del nuovo Mondiale, la programmazione riserva notizie da sapere anche per chi non è abbonato Sky, infatti su Tv8 la corsa non sarà visibile in tempo reale, che sarà disponibile comunque in differita nel tardo pomeriggio, appuntamento da non perdere per gli appassionati. Sarà dunque una domenica che ci darà risposte importanti, perché la Ferrari dovrà rispondere alla Mercedes dopo le difficoltà vissute, sia pure per motivi differenti, nelle precedenti gare, dunque la Rossa non può più perdere altro terreno.

STREAMING FORMULA 1 GP AZERBAIGIAN 2019: APPUNTAMENTI IN CHIARO

Anche quest’anno la telecronaca di tutti gli eventi è affidata a Carlo Vanzini, affiancato da una schiera di commentatori tecnici d’eccezione tra cui Marc Gené. Inviata ai box sarà Mara Sangiorgio, la rubrica Paddock Live che farà da filo conduttore alla giornata sarà affidata come di consueto a Federica Masolin, mentre Matteo Bobbi sarà l’uomo degli approfondimenti dalla Sky Sport Tech Room. La Formula 1 è visibile in 4K HDR grazie a Sky Q, per vivere le gare con una definizione talmente simile a quella dell’occhio umano da dare la sensazione di essere in pista. Inoltre, gli abbonati avranno anche l’occasione di seguire le prove e le gare di Formula 1 in streaming video tramite l’applicazione Sky Go. Per quanto riguarda la tv in chiaro, come abbiamo detto questo è un weekend non visibile in tempo reale anche in chiaro, la gara si potrà dunque vedere su Tv8 solamente in differita alle ore 18.00, orario comunque comodo per gustarsi tutte le emozioni della Formula 1 su un circuito che regala sempre gare imprevedibili. Le immagini del Gran Premio d’Azerbaigian 2019 saranno dunque garantite in tempo reale da Baku solamente agli abbonati Sky. Infine vi indichiamo i riferimenti del Mondiale su Twitter, gli account ufficiali @Formula 1 e @F1, oltre alla pagina Facebook F1, che potranno essere particolarmente preziosi anche in questa giornata senza immagini in chiaro.

DIRETTA FORMULA 1: IL PUNTO DOPO LE QUALIFICHE

Come ci possiamo aspettare dalla diretta Formula 1 del Gp Azerbaigian 2019? La base di partenza naturalmente è il verdetto delle qualifiche di ieri a Baku. Dunque ride ancora una volta la Mercedes, che ha monopolizzato la prima fila con Valtteri Bottas davanti a Lewis Hamilton, proponendo dunque il tema dei rapporti di forza che quest’anno non sono ovvi come nelle due passate stagioni. La Ferrari comunque vorrebbe avere i problemi della storica rivale, che quando conta torna sempre davanti. A Baku il più forte sembrava Charles Leclerc, eccellente in tutte le sessioni di prove libere: incidente in Q2, Ferrari a muro e il monegasco a questo punto deve essere comunque contento di partire nono, ma di certo puntava a un piazzamento ben migliore. Poca gloria anche per Sebastian Vettel, che si deve accontentare del terzo posto perché nelle qualifiche le Mercedes hanno fatto un salto di qualità davvero impressionante. Il pericolo pubblico si chiama naturalmente Max Verstappen, a maggior ragione su un tracciato imprevedibile come quello di Baku. Ci potrebbero essere molti colpi di scena: essere bravi e fortunati con le mosse strategiche potrebbe essere fondamentale, Leclerc spera che si creino le condizioni per costruire una grande rimonta.

IL CIRCUITO DI BAKU

In attesa della diretta Formula 1, alcune interessanti informazioni dal punto di vista tecnico sul Baku City Circuit ci vengono offerte dalla Brembo. Questa è una gara che l’azienda italiana definisce molto impegnativa per quanto riguarda i freni: il 19% del tempo di percorrenza di un giro viene percorso in frenata, mentre il 56% è a gas spalancato. Le frenate più impegnative sono quelle delle curve 1 e 3: la prima prevede la massima decelerazione (5,5 g), l’altra è quella con la maggiore diminuzione di velocità, da 320 a 99 km/h. Dalla partenza alla bandiera a scacchi, ciascun pilota ricorre ai freni 561 volte, cioè 11 frenate al giro per 51 tornate. Per quanto riguarda invece le gomme, possiamo ricordare che Pirelli ha portato in Azerbaigian, come già in Cina, le tre mescole intermedie a disposizione, cioè C2, C3 e C4, che saranno rispettivamente contraddistinte dal bianco, dal giallo e dal rosso, escludendo la più dura C1 e la più morbida C5. Il circuito di Baku è atipico, tra sezioni tortuose e un lungo rettifilo su cui si raggiungono velocità di punta molto elevate, sul quale le gomme tendono a raffreddarsi, con alto rischio di bloccaggio, mentre sulle strategie peserà il frequente ricorso alla Safety Car. Fin qui la panoramica su ciò che potrebbe succedere e i parametri di cui tenere conto, adesso però mettiamoci comodi, perché è arrivato il momento tanto atteso in cui sarà la pista ad emettere il suo verdetto inappellabile: la diretta Formula 1 della gara del Gran Premio d’Azerbaigian 2019 sul circuito di Baku sta per cominciare…



© RIPRODUZIONE RISERVATA